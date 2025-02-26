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Volvo – 100 лет на страже безопасности!

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12:18 640

Век борьбы с преступностью на полицейских автомобилях Volvo! 

Вот уже почти 100 лет Volvo разрабатывает и производит полицейские автомобили, отвечающие самым высоким требованиям правоохранительных органов. 

Начиная с модели PV651 1929 года и до современной XC60 и нового электрического концепта EX40, наша приверженность безопасности, высоким показателям и надежности остается неизменной. 

Полицейские автомобили Volvo – это не просто транспортные средства, а современные и функциональные рабочие пространства, предназначенные для преследования на высокой скорости, длительных смен и принятия критически важных решений. Благодаря усиленному шасси, передовым технологиям безопасности и эргономичному дизайну эти автомобили позволяют сотрудникам полиции работать максимально сосредоточенно и безопасно. 

По мере развития полицейской службы совершенствуются и наши автомобили. Будь то система полного привода для сложных условий или электрификация для более устойчивого будущего – мы постоянно внедряем инновации, чтобы правоохранительные органы могли уверенно выполнять свои задачи.

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