Бах уходит

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах принял решение покинуть организацию спустя 34 года после первого избрания. Эта информация опубликована на официальном сайте МОК.

На текущей неделе Бах подал заявление о своей отставке с поста члена МОК, которое было принято исполкомом. Однако решение вступит в силу лишь летом — 23 июня, в этот день состоится передача полномочий новому руководителю МОК.

Впервые Бах был избран членом МОК в 1991 году, в 1996 году вошел в его исполнительный комитет. В 2013 году он стал президентом МОК, в 2021 году был переизбран на новый срок. Однако в августе прошлого года Бах заявил, что не намерен избираться на новый срок.