USD 1.7000
EUR 1.7786
RUB 1.9580
Подписаться на уведомления
Короли недвижимости в России: рейтинг возглавляют бизнесмены азербайджанского происхождения
Новость дня
Короли недвижимости в России: рейтинг возглавляют бизнесмены азербайджанского происхождения

Бах уходит

12:20 1075

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах принял решение покинуть организацию спустя 34 года после первого избрания. Эта информация опубликована на официальном сайте МОК.

На текущей неделе Бах подал заявление о своей отставке с поста члена МОК, которое было принято исполкомом. Однако решение вступит в силу лишь летом — 23 июня, в этот день состоится передача полномочий новому руководителю МОК.

Впервые Бах был избран членом МОК в 1991 году, в 1996 году вошел в его исполнительный комитет. В 2013 году он стал президентом МОК, в 2021 году был переизбран на новый срок. Однако в августе прошлого года Бах заявил, что не намерен избираться на новый срок.

Украина: без гарантий безопасности никаких соглашений
Украина: без гарантий безопасности никаких соглашений
12:34 978
Гусейн Абдуллаев получил еще девять лет тюрьмы
Гусейн Абдуллаев получил еще девять лет тюрьмы
11:14 3086
Настала очередь и статуса Кипра. Федерация или два суверенных государства?
Настала очередь и статуса Кипра. Федерация или два суверенных государства? круглый стол haqqin.az: Кареклас против Созена
02:40 5723
Брошенная шерифом Европа отойдет Китаю
Брошенная шерифом Европа отойдет Китаю новый поворот
10:55 2494
Россия сливает Иран?
Россия сливает Иран? главный вопрос; все еще актуально
01:49 7258
Карабах и фактор Алиева. Даже в Алжире
Карабах и фактор Алиева. Даже в Алжире эхо нашей победы
10:40 2288
Короли недвижимости в России: рейтинг возглавляют бизнесмены азербайджанского происхождения
Короли недвижимости в России: рейтинг возглавляют бизнесмены азербайджанского происхождения все еще актуально
26 февраля 2025, 22:00 10482
Международный арт-проект MAMA «Мать-природа» представили в Бахрейне
Международный арт-проект MAMA «Мать-природа» представили в Бахрейне фото
10:53 806
Сепаратистам идет газ из Дубая, а правительство благодарит Евросоюз
Сепаратистам идет газ из Дубая, а правительство благодарит Евросоюз наша корреспонденция
03:14 5403
Новая опасная игра Нетаньяху
Новая опасная игра Нетаньяху наш комментарий
26 февраля 2025, 21:14 6307
Наследный принц и премьер-министр Бахрейна принял Лейлу Алиеву
Наследный принц и премьер-министр Бахрейна принял Лейлу Алиеву фото
10:29 2460

ЭТО ВАЖНО

Украина: без гарантий безопасности никаких соглашений
Украина: без гарантий безопасности никаких соглашений
12:34 978
Гусейн Абдуллаев получил еще девять лет тюрьмы
Гусейн Абдуллаев получил еще девять лет тюрьмы
11:14 3086
Настала очередь и статуса Кипра. Федерация или два суверенных государства?
Настала очередь и статуса Кипра. Федерация или два суверенных государства? круглый стол haqqin.az: Кареклас против Созена
02:40 5723
Брошенная шерифом Европа отойдет Китаю
Брошенная шерифом Европа отойдет Китаю новый поворот
10:55 2494
Россия сливает Иран?
Россия сливает Иран? главный вопрос; все еще актуально
01:49 7258
Карабах и фактор Алиева. Даже в Алжире
Карабах и фактор Алиева. Даже в Алжире эхо нашей победы
10:40 2288
Короли недвижимости в России: рейтинг возглавляют бизнесмены азербайджанского происхождения
Короли недвижимости в России: рейтинг возглавляют бизнесмены азербайджанского происхождения все еще актуально
26 февраля 2025, 22:00 10482
Международный арт-проект MAMA «Мать-природа» представили в Бахрейне
Международный арт-проект MAMA «Мать-природа» представили в Бахрейне фото
10:53 806
Сепаратистам идет газ из Дубая, а правительство благодарит Евросоюз
Сепаратистам идет газ из Дубая, а правительство благодарит Евросоюз наша корреспонденция
03:14 5403
Новая опасная игра Нетаньяху
Новая опасная игра Нетаньяху наш комментарий
26 февраля 2025, 21:14 6307
Наследный принц и премьер-министр Бахрейна принял Лейлу Алиеву
Наследный принц и премьер-министр Бахрейна принял Лейлу Алиеву фото
10:29 2460
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться