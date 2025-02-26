Стартовал проект по созданию базы данных о потреблении продуктов питания в Азербайджане

Сегодня в Азербайджане стартовал пилотный проект "База данных о потреблении продуктов питания для улучшения питания и обеспечения безопасности пищевых продуктов", в рамках которого проведен первый семинар.

В мероприятии приняли участие представители Агентства пищевой безопасности Азербайджана (AQTA), Азербайджанского института пищевой безопасности (AQTI), Министерства сельского хозяйства, Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) и других учреждений, а также представители частного сектора и общественности. Основная цель проекта – создание базы данных о потреблении продуктов питания, охватывающей все группы населения, разработка мер по устранению проблем, связанных с безопасностью пищевых продуктов, а также использование собранных данных для совершенствования продовольственной политики и развития аграрного сектора. Кроме того, проект направлен на изучение местными экспертами лучших международных практик в области безопасности пищевых продуктов и достижение значительного прогресса в этой сфере. Выступая на семинаре, председатель AQTA Гошгар Тахмезли отметил, что база данных о потреблении продуктов питания представляет собой совокупность собранных и проанализированных сведений о количестве, видах и структуре потребления продуктов отдельными лицами, определенными группами населения и страной в целом. Она включает информацию о пищевых предпочтениях, составе рациона, размере порций, частоте приема пищи и привычках питания.

Эти данные используются для анализа диетического выбора и его влияния на здоровье, что позволяет выявлять тенденции в питании, оценивать дефицит или избыток питательных веществ, отслеживать изменения в пищевых привычках и оценивать эффективность программ питания. Такие базы данных являются ценным инструментом в решении проблем со здоровьем, включая ожирение и недоедание, а также способствуют повышению осведомленности о питательных привычках потребителей. Гошгар Тахмезли подчеркнул, что в будущем сбор данных о потреблении продуктов питания может стать более точным и оперативным благодаря использованию мобильных приложений и умных кухонных приборов. Эти технологии смогут предоставлять данные в реальном времени о составе пищи, количестве потребляемых питательных веществ и персонализированные рекомендации по питанию. В сочетании с другими медицинскими данными они позволят разрабатывать индивидуализированные подходы к питанию и здоровью. Выступая на мероприятии, представитель ФАО в Азербайджане Насар Хаят отметил, что в 2025 году Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) отмечает 80-летие своей деятельности в борьбе с голодом, обеспечении продовольственной безопасности и продвижении устойчивого сельского хозяйства. ФАО80 – это не просто юбилей, а возможность оценить достигнутые результаты, подтвердить приверженность миссии и поставить новые цели для создания будущего, в котором каждый человек имеет доступ к безопасным и питательным продуктам питания.