Украина: без гарантий безопасности никаких соглашений

Издание отмечает, что президент Владимир Зеленский не подпишет документ, который не включает более широкие гарантии безопасности. Это соглашение должно последовать за рамочным договором о полезных ископаемых.

Украина не намерена заключать экономическое соглашение с США без гарантий безопасности, сообщает The Economist со ссылкой на источник в украинском правительстве.

Первоначальный рамочный документ не требует ратификации парламентом, в отличие от последующего. Однако многие детали остаются неясными. В частности, неизвестно, как США будут контролировать новый фонд и какие механизмы управления будут применяться. Один из пунктов предусматривает, что Штаты будут контролировать «максимальную сумму», разрешенную их законами, но это может противоречить принципу пропорциональности инвестиций.

Кроме того, The Economist отмечает, что сумма соглашения окажется значительно меньше 500 миллиардов долларов, которые якобы требовал Дональд Трамп. Независимые оценки указывают, что общая военная и финансовая помощь США Украине уже превышает 120 миллиардов долларов.

«Из текста исключены наиболее спорные требования США, которые ранее воспринимались враждебно. В некоторых случаях украинской стороне давали всего час или даже шесть минут на подписание. Нынешний вариант соглашения обязывает стороны создать инвестиционный фонд, куда Украина будет направлять 50% доходов от будущих проектов по добыче полезных ископаемых, включая нефть, газ, минералы и инфраструктурные объекты», — говорится в статье.

Соглашение не затронет действующие нефтегазовые проекты, приносящие значительные доходы в бюджет Украины.

Отмечается, что соглашение остается скорее теоретическим, поскольку масштабы полезных ископаемых в Украине точно не определены.

«Современная оценка месторождений не проводилась. Значительная часть ресурсов находится глубоко под землей или в концентрациях, недостаточных для рентабельной добычи. Возможно, до 40% металлических ресурсов расположены на оккупированных территориях», — отмечает The Economist.

Также в документе отсутствуют детали о перерабатывающих мощностях, которые создают основную ценность.

«Несмотря на пробелы, достигнутая договоренность дала Украине время и позволила избежать критического обострения ситуации. В нынешних условиях это крайне важно», — подытоживает издание.

Ранее The Wall Street Journal сообщал, что ключевые детали соглашения остаются нерешенными, а гарантии безопасности, на которых настаивал Зеленский, в нем отсутствуют. Тем не менее Кабмин Украины уже одобрил подписание соглашения. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украина выделила в нем шесть ключевых позиций.