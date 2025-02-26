США не смогут поссорить Россию с Китаем

Министерство иностранных дел Китая заявило, что попытки США посеять разногласия между КНР и РФ абсолютно безуспешны, а их сотрудничество остается неизменным, несмотря на внешние обстоятельства, передает ТАСС.

Официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь уточнил, что китайско-российские отношения продолжат поступательное развитие, независимо от изменений в международной обстановке. "Попытки США вбить клин между Китаем и Россией обречены на провал", — подчеркнул он на брифинге, комментируя заявления госсекретаря США Марко Рубио.

Отвечая западному журналисту на опасения Белого дома о возможном союзе Москвы и Пекина против США, Линь Цзянь отметил, что сотрудничество России и Китая, как ведущих держав, "имеет внутреннюю логику развития и не зависит от мнения третьих сторон". Он также подчеркнул, что стратегии развития и внешняя политика обеих стран ориентированы на долгосрочную перспективу.