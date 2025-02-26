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В Минздраве встреча с руководством ведущей швейцарской фармкомпании

12:53 293

В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с руководством ведущей швейцарской фармацевтической компании Novartis Pharma Services AG во главе с врио президента компании по развивающимся странам Центрально-европейского региона (ECC) Алмазом Мифтаховым, сообщили haqqin.az в ведомстве.

Поприветствовав гостей, министр здравоохранения Теймур Мусаев отметил, что существуют возможности по сотрудничеству между нашими странами в области здравоохранения и медицинской науки. Подчеркнув, что фармацевтическая промышленность является одной из важнейших отраслей современной медицины, Теймур Мусаев также указал на наличие потенциала для развития отношений в этой сфере.

Министр здравоохранения Азербайджана выразил уверенность в дальнейшем развитии двусторонних отношений.

В свою очередь, Алмаз Мифтахов выразил заинтересованность компании в расширении сотрудничества с Министерством здравоохранения Азербайджана.

На встрече обсуждены перспективы двустороннего взаимодействия в сфере фармацевтической продукции, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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