USD 1.7000
EUR 1.7786
RUB 1.9580
Подписаться на уведомления
Короли недвижимости в России: рейтинг возглавляют бизнесмены азербайджанского происхождения
Новость дня
Короли недвижимости в России: рейтинг возглавляют бизнесмены азербайджанского происхождения

Асад ушел, но дело его живет

12:56 542

Вооруженные представители бывшего режима в Сирии атаковали один из контрольно-пропускных пунктов Управления общей безопасности на окраине селения Дждейдет Аль-Фадль в провинции Дамаск.

Об этом в четверг сообщило сирийское агентство SANA. По информации агентства, в результате столкновения есть раненые.

«На окраине селения Дждейдет Аль-Фадль в провинции Дамаск остатки бывшего режима атаковали один из контрольно-пропускных пунктов Управления общей безопасности и открыли огонь по силам, находившимся на блокпосте, в результате чего двое его членов получили ранения»,— говорится в сообщении агентства.

Сотрудник службы безопасности провинции Дамаск подполковник Хусам Аль-Таххан заявил, что после инцидента сирийские службы привлекли дополнительные силы для преследования лиц, которые участвовали в этой акции. Боевиков намерены арестовать и привлечь к ответственности, сообщил он.

Украина: без гарантий безопасности никаких соглашений
Украина: без гарантий безопасности никаких соглашений
12:34 990
Гусейн Абдуллаев получил еще девять лет тюрьмы
Гусейн Абдуллаев получил еще девять лет тюрьмы
11:14 3093
Настала очередь и статуса Кипра. Федерация или два суверенных государства?
Настала очередь и статуса Кипра. Федерация или два суверенных государства? круглый стол haqqin.az: Кареклас против Созена
02:40 5726
Брошенная шерифом Европа отойдет Китаю
Брошенная шерифом Европа отойдет Китаю новый поворот
10:55 2500
Россия сливает Иран?
Россия сливает Иран? главный вопрос; все еще актуально
01:49 7258
Карабах и фактор Алиева. Даже в Алжире
Карабах и фактор Алиева. Даже в Алжире эхо нашей победы
10:40 2291
Короли недвижимости в России: рейтинг возглавляют бизнесмены азербайджанского происхождения
Короли недвижимости в России: рейтинг возглавляют бизнесмены азербайджанского происхождения все еще актуально
26 февраля 2025, 22:00 10486
Международный арт-проект MAMA «Мать-природа» представили в Бахрейне
Международный арт-проект MAMA «Мать-природа» представили в Бахрейне фото
10:53 809
Сепаратистам идет газ из Дубая, а правительство благодарит Евросоюз
Сепаратистам идет газ из Дубая, а правительство благодарит Евросоюз наша корреспонденция
03:14 5403
Новая опасная игра Нетаньяху
Новая опасная игра Нетаньяху наш комментарий
26 февраля 2025, 21:14 6309
Наследный принц и премьер-министр Бахрейна принял Лейлу Алиеву
Наследный принц и премьер-министр Бахрейна принял Лейлу Алиеву фото
10:29 2465

ЭТО ВАЖНО

Украина: без гарантий безопасности никаких соглашений
Украина: без гарантий безопасности никаких соглашений
12:34 990
Гусейн Абдуллаев получил еще девять лет тюрьмы
Гусейн Абдуллаев получил еще девять лет тюрьмы
11:14 3093
Настала очередь и статуса Кипра. Федерация или два суверенных государства?
Настала очередь и статуса Кипра. Федерация или два суверенных государства? круглый стол haqqin.az: Кареклас против Созена
02:40 5726
Брошенная шерифом Европа отойдет Китаю
Брошенная шерифом Европа отойдет Китаю новый поворот
10:55 2500
Россия сливает Иран?
Россия сливает Иран? главный вопрос; все еще актуально
01:49 7258
Карабах и фактор Алиева. Даже в Алжире
Карабах и фактор Алиева. Даже в Алжире эхо нашей победы
10:40 2291
Короли недвижимости в России: рейтинг возглавляют бизнесмены азербайджанского происхождения
Короли недвижимости в России: рейтинг возглавляют бизнесмены азербайджанского происхождения все еще актуально
26 февраля 2025, 22:00 10486
Международный арт-проект MAMA «Мать-природа» представили в Бахрейне
Международный арт-проект MAMA «Мать-природа» представили в Бахрейне фото
10:53 809
Сепаратистам идет газ из Дубая, а правительство благодарит Евросоюз
Сепаратистам идет газ из Дубая, а правительство благодарит Евросоюз наша корреспонденция
03:14 5403
Новая опасная игра Нетаньяху
Новая опасная игра Нетаньяху наш комментарий
26 февраля 2025, 21:14 6309
Наследный принц и премьер-министр Бахрейна принял Лейлу Алиеву
Наследный принц и премьер-министр Бахрейна принял Лейлу Алиеву фото
10:29 2465
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться