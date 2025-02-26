Сербия попросила, США отложили санкции

США отсрочили на 30 дней санкции против крупнейшей нефтяной компании Сербии NIS, более 50% которой принадлежит компаниям «Газпрома», сообщил президент Сербии Александр Вучич в социальной сети Instagram.

«У нас есть дополнительные 30 дней для нефтяной промышленности Сербии. Хорошая новость для граждан Сербии», - написал он.

Издание Danas отмечает, что Штаты отложили санкции на месяц после того, как власти страны обратились в Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США с просьбой отсрочить применение санкций против NIS как минимум на 90 дней.

Рабочая группа правительства Сербии, сформированная для решения вопроса американских санкций против NIS, неоднократно заявляла, что запасов нефти и нефтепродуктов достаточно для регулярного снабжения даже в случае введения санкций. Министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович отметила, что гражданам не стоит беспокоиться, поскольку они по-прежнему смогут нормально заправляться на АЗС, существенная часть которых принадлежит именно NIS.

26 февраля Белградская биржа сообщила о передаче «Газпром нефтью» 5,15% акций NIS в пользу «Газпрома». В результате этой транзакции доля «Газпром нефти» в NIS сократилась с 50 до 44,85%, тогда как участие «Газпрома» увеличилось с 6,15 до 11,3%. Остальные акции были распределены между правительством Сербии (29,87%) и миноритарными акционерами.

NIS — крупнейшая энергокомпания на Балканах, которая занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и природного газа, является владельцем нефтеперерабатывающего завода в городе Панчево под Белградом и сети более чем из 400 АЗС. Разведку и добычу она осуществляет за пределами Сербии — в Румынии и Боснии и Герцеговине.