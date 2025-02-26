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Родные погибших в катастрофе MH17 требуют от Трампа: Россия должна признать вину

13:09 366

Родственники погибших при крушении малазийского рейса MH17 в Донецкой области в 2014 году обратились к президенту США Дональду Трампу и председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой связать мирное соглашение с признанием Россией ответственности за катастрофу.

Как сообщает «Европейская правда», в письмах, копии которых есть в распоряжении редакции, родственники жертв трагедии утверждают, что достижение прочного мирного соглашения по Украине невозможно без признания Россией своей вины в крушении самолета.

«Без этого не может быть достигнут стабильный мир с Россией», — говорится в письмах.

Напомним, что родственники погибших уже давно требуют от России признания своей ответственности за трагедию, а правительство Нидерландов (где большинство пассажиров были гражданами этой страны) поддерживает их позицию. По мнению близких погибших, эти требования должны стать неотъемлемой частью любого возможного мирного соглашения между Россией и Украиной.

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