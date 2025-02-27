Землетрясение и на Каспии
13:17 909
В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 3,1, сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.
Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 12:49 по местному времени.
Очаг землетрясения залегал на глубине 74 км.
Отметим, что ранее в четверг в Исмаиллинском районе было зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,3.
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