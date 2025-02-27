USD 1.7000
EUR 1.7786
RUB 1.9580
Подписаться на уведомления
Короли недвижимости в России: рейтинг возглавляют бизнесмены азербайджанского происхождения
Новость дня
Короли недвижимости в России: рейтинг возглавляют бизнесмены азербайджанского происхождения

Землетрясение и на Каспии

13:17 909

В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 3,1, сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.

Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 12:49 по местному времени.

Очаг землетрясения залегал на глубине 74 км.

Отметим, что ранее в четверг в Исмаиллинском районе было зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,3.

Кремль не ждет «легких и быстрых» решений по Украине
Кремль не ждет «легких и быстрых» решений по Украине
14:48 519
В ожидании сенсационного заявления Оджалана. С часу на час
В ожидании сенсационного заявления Оджалана. С часу на час наша корреспонденция
13:20 2841
Карабах и фактор Алиева. Даже в Алжире
Карабах и фактор Алиева. Даже в Алжире эхо нашей победы
10:40 3031
Закрытые переговоры России и США в Стамбуле: что происходит
Закрытые переговоры России и США в Стамбуле: что происходит обновлено 14:04
14:04 3341
Американские военные обратились к Трампу
Американские военные обратились к Трампу
13:32 2635
В Баку взрыв, а в Исмаиллы землетрясение
В Баку взрыв, а в Исмаиллы землетрясение фото; видео; обновлено 11:30
11:30 6301
Сепаратистам идет газ из Дубая, а правительство благодарит Евросоюз
Сепаратистам идет газ из Дубая, а правительство благодарит Евросоюз наша корреспонденция
03:14 5962
Украина: без гарантий безопасности никаких соглашений
Украина: без гарантий безопасности никаких соглашений
12:34 2013
Гусейн Абдуллаев получил еще девять лет тюрьмы
Гусейн Абдуллаев получил еще девять лет тюрьмы
11:14 4516
Настала очередь и статуса Кипра. Федерация или два суверенных государства?
Настала очередь и статуса Кипра. Федерация или два суверенных государства? круглый стол haqqin.az: Кареклас против Созена
02:40 6078
Брошенная шерифом Европа отойдет Китаю
Брошенная шерифом Европа отойдет Китаю новый поворот
10:55 3298

ЭТО ВАЖНО

Кремль не ждет «легких и быстрых» решений по Украине
Кремль не ждет «легких и быстрых» решений по Украине
14:48 519
В ожидании сенсационного заявления Оджалана. С часу на час
В ожидании сенсационного заявления Оджалана. С часу на час наша корреспонденция
13:20 2841
Карабах и фактор Алиева. Даже в Алжире
Карабах и фактор Алиева. Даже в Алжире эхо нашей победы
10:40 3031
Закрытые переговоры России и США в Стамбуле: что происходит
Закрытые переговоры России и США в Стамбуле: что происходит обновлено 14:04
14:04 3341
Американские военные обратились к Трампу
Американские военные обратились к Трампу
13:32 2635
В Баку взрыв, а в Исмаиллы землетрясение
В Баку взрыв, а в Исмаиллы землетрясение фото; видео; обновлено 11:30
11:30 6301
Сепаратистам идет газ из Дубая, а правительство благодарит Евросоюз
Сепаратистам идет газ из Дубая, а правительство благодарит Евросоюз наша корреспонденция
03:14 5962
Украина: без гарантий безопасности никаких соглашений
Украина: без гарантий безопасности никаких соглашений
12:34 2013
Гусейн Абдуллаев получил еще девять лет тюрьмы
Гусейн Абдуллаев получил еще девять лет тюрьмы
11:14 4516
Настала очередь и статуса Кипра. Федерация или два суверенных государства?
Настала очередь и статуса Кипра. Федерация или два суверенных государства? круглый стол haqqin.az: Кареклас против Созена
02:40 6078
Брошенная шерифом Европа отойдет Китаю
Брошенная шерифом Европа отойдет Китаю новый поворот
10:55 3298
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться