В ожидании сенсационного заявления Оджалана. С часу на час

Лидер Рабочей партии Курдистана (РПК) Абдулла Оджалан, отбывающий пожизненное тюремное заключение на острове Имралы в Мраморном море, намерен сегодня сделать историческое заявление о роспуске этой террористической организации. Для встречи с Оджаланом на Имралы прибудет делегация Демократической партии (DEM Partiya), которая посещает его уже в третий раз с начала мирного процесса, запущенного в прошлом году. На этот раз состав делегации расширен. И если раньше в нее входили депутаты Парвин Булдан и Сыры Сюрейя Ондер, то теперь к ним присоединились бывший мэр Мардина Ахмет Тюрк, сопредседатели партии Тюлай Хатимогуллары и Тунджер Бакырхан, а также адвокаты Оджалана Дженгиз Чичек и Фаик Озгюр Эрол.

Первоначально планировалось, что заявление по итогам встречи будет сделано 28 февраля в Анкаре, но затем было принято решение перенести его на сегодняшний вечер в Стамбуле, куда также вызвано руководство партии DEM. Считается, что таким образом процесс будет ускорен, а риск провокаций сведен к минимуму. По сведениям из кулуаров Анкары, заявление делегации Имралы ожидается в 17:00 по местному времени, хотя возможна и задержка до 18:00. Ожидается, что в своем обращении Оджалан выступит перед четырьмя ключевыми структурами - руководством РПК в Кандиле, сирийским крылом организации, ее европейскими представителями и партией DEM. По всей вероятности, он объявит о роспуске РПК и призовет к созыву конгресса для официального оформления этого решения. Сирийскому крылу РПК (ОНС/PYD) Оджалан, предположительно, предложит прекратить деятельность и интегрироваться в новую политическую систему страны. Стоит отметить, что еще 19 февраля сирийское крыло РПК/ОНС объявило о достижении договоренностей с новым правительством и выразило готовность к интеграции. 26 февраля один из лидеров PYD Салих Муслим подтвердил, что они намерены следовать призыву Оджалана, что станет поворотным моментом для региона.

Ожидается, что заявление Оджалана будет представлено в письменной форме. Хотя руководство Кандиля и партия DEM настаивали на видеообращении, министр юстиции Турции Йылмаз Тунч категорически отверг такую возможность. Таким образом, обращение будет передано через делегацию Имралы и обнародовано адвокатами Оджалана. Приведет ли этот шаг к реальным изменениям? В Анкаре полагают, что Оджалан понимает новую региональную реальность и признает ведущую роль Турции. Считается, что инициатива о роспуске РПК исходит от него лично, что может свидетельствовать о готовности Анкары предоставить Оджалану еще один шанс. Тем не менее источники утверждают, что в рядах РПК, особенно в Кандиле, могут возникнуть разногласия и сопротивление этому решению. Президент Реджеп Тайип Эрдоган поставил цель – «Турция без терроризма». И хотя заявление Оджалана рассматривается как важный шаг, это далеко не единственный возможный сценарий. Тем, кто откажется следовать его призыву, придется столкнуться с мощным давлением со стороны турецких военных и силовых структур. С 2016 года Турция активно использует передовые технологии – беспилотные летательные аппараты и системы радиоэлектронной борьбы для ликвидации угроз со стороны РПК. Военные посты на севере Ирака перекрыли ключевые маршруты, по которым боевики проникали на турецкую территорию, что серьезно ослабило организацию. Недавно заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития Эфкан Ала выразил уверенность в том, что Оджалан призовет РПК сложить оружие, и этот момент должен подтвердить приверженность этой организации мирному процессу.