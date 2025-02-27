Европа готовит ответ Трампу

Европа готовит ответ на угрозы США по выходу из НАТО, в том числе на заявление Дональда Трампа о необходимости самостоятельной защиты, сообщает Bloomberg.

В рамках крупнейшей инициативы по безопасности со времен холодной войны ЕС планирует выделить дополнительные сотни миллиардов евро на оборону, включая изменения в фискальных правилах и перераспределение ресурсов.

Германия ускорит создание оборонного фонда за счет долгов в 200 млрд евро, а премьер Великобритании Кир Стармер посетит США, чтобы убедить Трампа в серьезности Европы в вопросах обороны.

Тем не менее Европа сталкивается с проблемой ускоренного наращивания вооружений, что требует затрат на покупку оружия в США и поддержку местных производителей, что займет время.