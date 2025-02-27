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Европа готовит ответ Трампу

13:30 1327

Европа готовит ответ на угрозы США по выходу из НАТО, в том числе на заявление Дональда Трампа о необходимости самостоятельной защиты, сообщает Bloomberg.

В рамках крупнейшей инициативы по безопасности со времен холодной войны ЕС планирует выделить дополнительные сотни миллиардов евро на оборону, включая изменения в фискальных правилах и перераспределение ресурсов.

Германия ускорит создание оборонного фонда за счет долгов в 200 млрд евро, а премьер Великобритании Кир Стармер посетит США, чтобы убедить Трампа в серьезности Европы в вопросах обороны.

Тем не менее Европа сталкивается с проблемой ускоренного наращивания вооружений, что требует затрат на покупку оружия в США и поддержку местных производителей, что займет время.

"Что нам нужно в этот момент, который бывает раз в поколение, так это "срочное мышление" и стратегический план перевооружения Европы", - отметила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

ЕС работает над дополнительной военной поддержкой Киева на сумму около 20 миллиардов евро. Новый план безопасности будет представлен на встрече лидеров 6 марта, а 19 марта — новая оборонно-промышленная стратегия.

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