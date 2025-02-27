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Американские военные обратились к Трампу

13:32 2639

Высшее руководство армии США обратилось к президенту страны Дональду Трампу, выразив недовольство масштабными чистками офицерского состава. Текст письма публикует The Washington Post.

«Как бывшие секретари военных ведомств и отставные четырехзвездные офицеры, мы глубоко встревожены решением уволить председателя Объединенного комитета начальников штабов, начальника военно-морских операций и главных военных юристов армии, флота и военно-воздушных сил без уважительной причины. Эти действия президента Дональда Трампа и министра обороны Пита Хегсета ставят под угрозу мощь, стабильность и целостность наших вооруженных сил.

В течение 236 лет армия США придерживалась принципа гражданского контроля — краеугольного камня нашей демократии и важнейшей гарантии принятия обоснованных решений в сфере национальной безопасности. Гражданский контроль означает, что военные лидеры осознают, что именно президент и назначенные им руководители гражданской обороны устанавливают политику, которую военные выполняют, выполняя законные приказы президента. Но этот принцип не обязывает военных лидеров демонстрировать партийную преданность президенту или выполнять незаконные приказы. Их клятва — поддерживать и защищать Конституцию, а не преданность какому-либо лицу.

Увольнение офицеров за реализацию политики предыдущих гражданских лидеров подрывает эти принципы, создавая невыносимую среду, в которой военные руководители рискуют понести наказание за выполнение законных приказов в то время, когда эти приказы были отданы. Если министр обороны стремится к переменам, он должен корректировать политику, а не проводить чистку персонала.

Внезапное увольнение генералов и адмиралов без достаточных оснований нарушает цепочку командования, ослабляет моральный дух и усугубляет проблемы в и без того неспокойной глобальной обстановке безопасности. Открытое и честное общение между гражданскими и военными лидерами жизненно важно для эффективной оборонной политики. Такие увольнения рискуют политизировать армию. Они посылают леденящий сигнал, который отобьет у старших офицеров охоту давать откровенные военные советы, необходимые для принятия обоснованных стратегических решений.

Эффективность наших военных зависит от стабильного, беспартийного руководства, преданного исключительно защите нации. Изменения в военном руководстве должны руководствоваться исключительно потребностями национальной безопасности, а не политическими мотивами», - сказано в сообщении.

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