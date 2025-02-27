USD 1.7000
EUR 1.7786
RUB 1.9580
Подписаться на уведомления
Короли недвижимости в России: рейтинг возглавляют бизнесмены азербайджанского происхождения
Новость дня
Короли недвижимости в России: рейтинг возглавляют бизнесмены азербайджанского происхождения

Грузию «подталкивали» на войну с Россией

13:37 1009

Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили в 2022 году лично пыталась подтолкнуть страну к конфликту с Россией, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

По его словам, на встрече с чиновниками 25 февраля 2022 года Зурабишвили призывала отправить в Украину грузинских наемников.

«Видите, Владимир Зеленский стал героем, а вы где, что делаете?» - вспомнил спикер грузинского парламента слова экс-президента.

Папуашвили отметил, что в адрес грузинских властей звучали тогда призывы отправить добровольцев в Украину.

«Если бы мы пошли на эскалацию, последовав призывам, то для Зурабишвили это было бы образцовой ситуацией. НПО и оппозиция требовали, чтобы мы отправили добровольцев в Украину, и таким образом Грузия вступила бы в войну, и здесь была бы вторая Украина», - сказал Шалва Папуашвили.

Кремль не ждет «легких и быстрых» решений по Украине
Кремль не ждет «легких и быстрых» решений по Украине
14:48 525
В ожидании сенсационного заявления Оджалана. С часу на час
В ожидании сенсационного заявления Оджалана. С часу на час наша корреспонденция
13:20 2847
Карабах и фактор Алиева. Даже в Алжире
Карабах и фактор Алиева. Даже в Алжире эхо нашей победы
10:40 3033
Закрытые переговоры России и США в Стамбуле: что происходит
Закрытые переговоры России и США в Стамбуле: что происходит обновлено 14:04
14:04 3351
Американские военные обратились к Трампу
Американские военные обратились к Трампу
13:32 2641
В Баку взрыв, а в Исмаиллы землетрясение
В Баку взрыв, а в Исмаиллы землетрясение фото; видео; обновлено 11:30
11:30 6303
Сепаратистам идет газ из Дубая, а правительство благодарит Евросоюз
Сепаратистам идет газ из Дубая, а правительство благодарит Евросоюз наша корреспонденция
03:14 5962
Украина: без гарантий безопасности никаких соглашений
Украина: без гарантий безопасности никаких соглашений
12:34 2016
Гусейн Абдуллаев получил еще девять лет тюрьмы
Гусейн Абдуллаев получил еще девять лет тюрьмы
11:14 4521
Настала очередь и статуса Кипра. Федерация или два суверенных государства?
Настала очередь и статуса Кипра. Федерация или два суверенных государства? круглый стол haqqin.az: Кареклас против Созена
02:40 6079
Брошенная шерифом Европа отойдет Китаю
Брошенная шерифом Европа отойдет Китаю новый поворот
10:55 3300

ЭТО ВАЖНО

Кремль не ждет «легких и быстрых» решений по Украине
Кремль не ждет «легких и быстрых» решений по Украине
14:48 525
В ожидании сенсационного заявления Оджалана. С часу на час
В ожидании сенсационного заявления Оджалана. С часу на час наша корреспонденция
13:20 2847
Карабах и фактор Алиева. Даже в Алжире
Карабах и фактор Алиева. Даже в Алжире эхо нашей победы
10:40 3033
Закрытые переговоры России и США в Стамбуле: что происходит
Закрытые переговоры России и США в Стамбуле: что происходит обновлено 14:04
14:04 3351
Американские военные обратились к Трампу
Американские военные обратились к Трампу
13:32 2641
В Баку взрыв, а в Исмаиллы землетрясение
В Баку взрыв, а в Исмаиллы землетрясение фото; видео; обновлено 11:30
11:30 6303
Сепаратистам идет газ из Дубая, а правительство благодарит Евросоюз
Сепаратистам идет газ из Дубая, а правительство благодарит Евросоюз наша корреспонденция
03:14 5962
Украина: без гарантий безопасности никаких соглашений
Украина: без гарантий безопасности никаких соглашений
12:34 2016
Гусейн Абдуллаев получил еще девять лет тюрьмы
Гусейн Абдуллаев получил еще девять лет тюрьмы
11:14 4521
Настала очередь и статуса Кипра. Федерация или два суверенных государства?
Настала очередь и статуса Кипра. Федерация или два суверенных государства? круглый стол haqqin.az: Кареклас против Созена
02:40 6079
Брошенная шерифом Европа отойдет Китаю
Брошенная шерифом Европа отойдет Китаю новый поворот
10:55 3300
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться