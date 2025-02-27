Грузию «подталкивали» на войну с Россией

Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили в 2022 году лично пыталась подтолкнуть страну к конфликту с Россией, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

По его словам, на встрече с чиновниками 25 февраля 2022 года Зурабишвили призывала отправить в Украину грузинских наемников.

«Видите, Владимир Зеленский стал героем, а вы где, что делаете?» - вспомнил спикер грузинского парламента слова экс-президента.

Папуашвили отметил, что в адрес грузинских властей звучали тогда призывы отправить добровольцев в Украину.

«Если бы мы пошли на эскалацию, последовав призывам, то для Зурабишвили это было бы образцовой ситуацией. НПО и оппозиция требовали, чтобы мы отправили добровольцев в Украину, и таким образом Грузия вступила бы в войну, и здесь была бы вторая Украина», - сказал Шалва Папуашвили.