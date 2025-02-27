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Армения построила КПП на границе с Турцией

13:48 1085

Армения завершила строительство контрольно-пропускного пункта «Маргара» на границе с Турцией и готова открыть границу. Об этом на брифинге сообщил министр территориального управления и инфраструктур Армении Давид Худатян.

«Мы посетили этот пограничный пункт с премьер-министром республики. Строительные работы завершены, и КПП готов к открытию. Вопрос открытия границы является политическим и не зависит исключительно от позиции Армении», - отметил Худатян.

Между Турцией и Арменией, несмотря на общую границу, нет дипломатических отношений. В 2009 году в Цюрихе главы МИД двух государств подписали протоколы об установлении дипотношений и принципах взаимоотношений, однако они не были ратифицированы сторонами.

1 марта 2018 года Ереван объявил об аннулировании протоколов. В 2021 году Турция и Армения назначили спецпредставителей по вопросам урегулирования.

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