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На должностных лиц завели дело

заявление Генпрокуратуры
13:58 1114

Генеральная прокуратура Азербайджана расследует факты нарушения правил недропользования, незаконной деятельности по добыче смешанной горной породы с нанесением крупного ущерба и незаконного захвата земель в Имишлинском и Апшеронском районах.

Согласно сообщению ведомства, было выявлено, что в результате незаконного захвата земель должностными лицами на карьерах ООО «Азгум» на песчано-гравийном месторождении «Имишли» и на месторождении известняка «Гюздак», принадлежащем Ровшану Фейзиеву и Анар Халилову, а также хищения смешанной горной породы, незаконно добытой в районе села Пиракешкюль Апшеронского района, природе причинен ущерб на сумму более 628 тысяч манатов.

По фактам возбуждены уголовные дела по следующим статьям УК Азербайджана: 177.3.2 (кража с причинением крупного ущерба), 188.1 (нарушение права собственности, пользования или аренды земельного участка), 255.1, 255.2 (нарушение правил недропользования), 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Следственное управление Генпрокуратуры и органы внутренних дел проводят расследование.

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