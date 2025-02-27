Трамп пришел и прикончил БРИКС

БРИКС поставил на паузу прием новых членов, сообщили «Известиям» в министерстве иностранных дел (МИД) Бразилии, которая является председателем объединения в 2025 году. Там пожаловались на «институциональные проблемы», возникшие в связи с увеличением числа участников. Бразилия намерена сосредоточиться на их решении, поэтому в текущем году расширения блока не будет. За последние два года к Бразилии, России, Индии, Китаю, ЮАР в БРИКС присоединились еще пять стран: Египет, Иран, ОАЭ, Эфиопия (2024) и Индонезия (2025).

Представитель шерпы Бразилии в БРИКС Дэниель Лейтао сообщил, что текущим приоритетом будет адаптация новых участников и их «полная интеграция» в рабочие процессы. Основными трудностями он назвал рост числа мероприятий, дублирование работы между существующими механизмами и отсутствие консолидированного и постоянного реестра документов и инициатив.

Заявление о прекращении расширения БРИКС прозвучало на фоне угроз президента США Дональда Трампа обложить страны объединения стопроцентными пошлинами за попытки создать новую валюту и отойти от доллара. После этого Россия, которая активно продвигала идею такой валюты с начала войны против Украины, открестилась от проекта. А уже 13 февраля американский лидер заявил, что «БРИКС мертв».

О намерении создать «международную резервную валюту» на основе корзины валют БРИКС президент России Владимир Путин заявил в июне 2022 года. Он обвинил власти Запада в «безответственной» макроэкономической политике, «включая запуск печатного станка, бесконтрольную эмиссию и накапливание необеспеченных долгов». Глава МИД РФ Сергей Лавров спустя полгода подтвердил, что проект будет всерьез обсуждаться государствами-членами блока, поскольку они «прекрасно понимают, что поставлено на карту».

В октябре 2024-го на саммите в Казани Путин даже продемонстрировал купюру предполагаемой валюты. Однако Кремлю не удалось убедить партнеров создать альтернативу доллару. Источники Bloomberg среди индийских чиновников говорили, что Индия не желает превращать БРИКС в «антиамериканскую» организацию, где будут доминировать Россия и Китай. С этой позицией согласились Бразилия и ЮАР, а Объединенные Арабские Эмираты «полностью отвергли» попытки представить членство в блоке как знак того, что Глобальный Юг находится в оппозиции к Западу.

В феврале этого года источники Reuters подтвердили отказ Бразилии от идеи единой валюты. По их словам, вместо этого страна намерена провести некие реформы в рамках БРИКС, чтобы облегчить международные платежи в местных валютах. В том числе Бразилия займется изучением таких технологий, как блокчейн, и объединение платежных систем для сокращения транзакционных издержек в соответствии со стандартами, установленными многосторонними организациями, включая Банк международных расчетов.