Известного актера и его жену нашли мертвыми
Американский актер Джин Хэкмен скончался на 95-м году жизни. Вместе с ним погибла его жена, 63-летняя пианистка Бетси Аракава. Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на заявление шерифа Адана Мендосу.
По информации шерифа, тела актера, его супруги и их собаки были обнаружены 26 февраля. Ночью 27 февраля полиция подтвердила их смерть. Причины и точное время трагедии пока неизвестны. По предварительным данным, следов насилия не обнаружено, сообщил Мендоса.
Джин Хэкмен (полное имя — Юджин Аллен Хэкмен) был выдающимся американским актером и писателем. Его называют одним из самых успешных и известных актеров второй половины XX века. Хэкмен дважды становился лауреатом премии «Оскар» — в 1972 году за главную роль в фильме «Французский связной» и в 1993-м за роль второго плана в картине «Непрощенный». Среди других знаменитых работ актера — фильмы «Враг государства», «Вердикт за деньги», «Бонни и Клайд» и «Миссисипи в огне».
Бетси Аракава была второй женой Хэкмена. Пара поженилась в 1991 году.