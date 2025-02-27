Известного актера и его жену нашли мертвыми

Американский актер Джин Хэкмен скончался на 95-м году жизни. Вместе с ним погибла его жена, 63-летняя пианистка Бетси Аракава. Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на заявление шерифа Адана Мендосу.

По информации шерифа, тела актера, его супруги и их собаки были обнаружены 26 февраля. Ночью 27 февраля полиция подтвердила их смерть. Причины и точное время трагедии пока неизвестны. По предварительным данным, следов насилия не обнаружено, сообщил Мендоса.