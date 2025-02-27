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Ильхам Мадатов вновь о Ходжалинской резне

14:30 487

В Азербайджанском Университете Туризма и Менеджмента (АУТМ) прошло мероприятие, посвященное 33-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Ректор АУТМ Ильхам Мадатов отметил, что Ходжалинский геноцид вошел в историю человечества как акт массового террора, и привел факты о кровавых событиях тех дней. Он подчеркнул, что это преступление против человечества не должно оставаться безнаказанным, агрессия Армении должна быть осуждена мировой общественностью, а Ходжалинский геноцид на азербайджанских землях должен получить международную политико-правовую оценку, что является требованием времени. Ректор также подчеркнул, что кровь жертв Ходжалы не осталась незамеченной, отметив, что президент Азербайджана Ильхам Алиев 15 октября поднял Государственный флаг в городе Ходжалы, подтвердив логический результат нашего трудного, но почетного пути.

На мероприятии профессор АУТМ Мехеррем Зюлфугарлы рассказал о вандализме в отношении человечества, материально-культурных и духовных ценностей, приведя факты о Ходжалинской трагедии. Профессор отметил, что на основе исторических фактов Ходжалинская трагедия является одним из самых кровавых геноцидов, с которыми столкнулось человечество, и рассказал о исторической несправедливости. Он подчеркнул, что молодежь должна иметь полное представление о Ходжалинском геноциде и постоянно изучать реалии этой кровавой трагедии.

Отметим, что в университете действовала специальная экспозиция, отражающая Ходжалинскую трагедию, на которой были представлены документальные и художественные произведения. Первые занятия были посвящены трагедии века – Ходжалинской резне. В течение дня транслировались фотослайды, отражающие Ходжалинский геноцид.

После мероприятия студенты АУТМ посетили Мемориал геноцида.

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