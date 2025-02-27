Президент африканской страны прилетел в Баку

Президент Республики Гвинея-Бисау Умару Сисоку Эмбало прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Гвинеи-Бисау в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов, заместитель министра иностранных дел Ялчин Рафиев и другие официальные лица.