Президент африканской страны прилетел в Баку
14:30 774
Президент Республики Гвинея-Бисау Умару Сисоку Эмбало прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.
В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Президента Гвинеи-Бисау в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов, заместитель министра иностранных дел Ялчин Рафиев и другие официальные лица.
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