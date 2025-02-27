Синоптики о погоде

В последний день февраля в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Прогнозируется умеренный северо-западный ветер, днем местами усилится, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.