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Синоптики о погоде

14:37 737

В последний день февраля в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Прогнозируется умеренный северо-западный ветер, днем местами усилится, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха ночью составит 1-4° мороза, днем - от 1° мороза до 2° тепла.

Атмосферное давление выше нормы - 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%. Ночью и утром на некоторых дорогах образуется гололед.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако в некоторых восточных районах прогнозируется снег, местами интенсивный. Умеренный западный ветер днем местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 1-6° мороза, днем - 5-10° тепла, в горах ночью 10-15, в высокогорных районах - 17-22, днем - 0-5° мороза. На дорогах образуется гололед.

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