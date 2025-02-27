«Владимир Путин, ты проиграл...»

«Люди вроде Такера Карлсона имеют огромное влияние. Они вбили в голову Трампу кучу чепухи. Ему нужно найти способ показать этим скептикам, что Штаты получат что-то взамен за американскую поддержку Украины», — добавил он.

«Это уродливо и неправильно. Кремлевские тезисы теперь повторяются из Белого дома. Говорить, что Украина начала эту войну — это безумие. Я ненавижу, когда проводят моральное равенство между тем, что делают они, и российской агрессией. Я просто ненавижу это», — подчеркнул бывший премьер-министр.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону резко раскритиковал политику США в отношении Украины в свете последних заявлений Дональда Трампа. При этом Джонсон подчеркнул и влияние российской пропаганды на американскую элиту.

Вместе с тем экс-премьер подчеркнул, что Трамп действует из расчета и стремится к заключению выгодной для Вашингтона «сделки».

«Он оказывает давление на европейцев, требуя, чтобы они делали больше для защиты Украины», — пояснил Джонсон.

По его мнению, предложенная Трампом «сделка», несмотря на спорные моменты, в целом выгодна Украине, так как обязывает США к долгосрочной поддержке ее суверенитета и безопасности.

«Считаю, что Украина должна подписать эту сделку. Да, откровенно говоря, в ней есть моменты, которые мне не нравятся как стороннику Киева. Но она обязывает США поддерживать свободную, суверенную, безопасную Украину. Она обязывает США к будущему финансированию Украины. Это очень ценно. Да, США получат 50 процентов прибыли от этого инвестиционного фонда. Однако в него не поступит ни копейки, пока Украина не станет свободной, суверенной и безопасной.

А это огромный выигрыш. С украинской точки зрения, хоть эта сделка и выглядит жесткой, она хороша, потому что обязывает США, даже при Трампе, который говорит ужасные вещи, поддерживать свободную, суверенную, безопасную Украину. Если бы я был украинцем, я бы предпочел это, а не контроль со стороны Москвы и Путина», — подчеркнул Джонсон.

Кроме этого, бывший премьер-министр особо заявил, что у Путина нет шансов добиться поставленных целей в Украине.

«Будь я президентом США, то немедленно заявил бы: Владимир Путин, ты проиграл. Твоя основная идея состояла в том, чтобы превратить Украину в государство-раба, снова сделать ее частью Российской империи. При мне этого никогда не случится. Равно как и при любом другом американском президенте. Так что смирись и признай, что все кончено. И в доказательство этого мы начнем процесс вступления Украины в НАТО, как только у нее будут безопасные границы. И если мы пока не можем полностью принять Украину из-за продолжающейся российской оккупации, то мы поступим так же, как с Германией в 50-х. Тогда не вся Германия вошла в НАТО, но часть вошла. Мы сделаем то же самое», — сказал Джонсон.