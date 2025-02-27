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Кремль не ждет «легких и быстрых» решений по Украине

14:48 536

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал важным отличие администрации президента США Дональда Трампа от предыдущей в том, что он говорит сам и готов слышать других, пишут российские СМИ.

Так Песков ответил на вопрос журналиста о том, не станет ли препятствием для мирных переговоров позиция Трампа, который ранее пообещал помочь Украине вернуть как можно больше своих территорий.

«Те территории, которые стали субъектами Российской Федерации, которые записаны в Конституции нашей страны, являются неотъемлемой частью России. Это абсолютно неоспоримый и необсуждаемый факт», — сказал Песков.

«То, что мы наблюдаем — это то, что президент Трамп говорит сам и готов слушать других. Это очень важно, и это коренным образом отличает нынешнюю администрацию Вашингтона от предыдущей», — заявил пресс-секретарь российского президента.

При этом Песков назвал ситуацию с войной в Украине «слишком сложной и запущенной». По его словам, никто не ожидает «легких и быстрых» решений.

Песков уверяет, что при сохранении политической воли России и США удастся «пройти процесс украинского урегулирования».

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