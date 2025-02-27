Кремль не ждет «легких и быстрых» решений по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал важным отличие администрации президента США Дональда Трампа от предыдущей в том, что он говорит сам и готов слышать других, пишут российские СМИ.

Так Песков ответил на вопрос журналиста о том, не станет ли препятствием для мирных переговоров позиция Трампа, который ранее пообещал помочь Украине вернуть как можно больше своих территорий.

«Те территории, которые стали субъектами Российской Федерации, которые записаны в Конституции нашей страны, являются неотъемлемой частью России. Это абсолютно неоспоримый и необсуждаемый факт», — сказал Песков.