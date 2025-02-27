Израиль не уйдет из Филадельфийского коридора

Израиль не будет выводить свои войска с границы между палестинским сектором Газа и Египтом, сообщает CNN со ссылкой на свои источники.

Предполагалось, что военные начнут вывод войск из этого региона в начале марта, если нынешнее прекращение огня, срок действия которого истекает в субботу, будет продлено.

Источник поделился с CNN сообщением, отправленным израильским СМИ в четверг, 27 февраля.

«Мы не выйдем из Филадельфийского коридора», - говорится в сообщении. В нем также отмечается, что «Израиль не позволит ХАМАС снова бродить с грузовиками и винтовками по границе».