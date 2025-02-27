USD 1.7000
EUR 1.7786
RUB 1.9580
Подписаться на уведомления
Короли недвижимости в России: рейтинг возглавляют бизнесмены азербайджанского происхождения
Новость дня
Короли недвижимости в России: рейтинг возглавляют бизнесмены азербайджанского происхождения

Трамп: «Если кто-то недоволен Маском, мы вышвырнем его»

15:00 487

Президент США Дональд Трамп провел в среду первое заседание Кабинета министров. На заседании присутствовал Илон Маск, не являющийся членом кабинета. Трамп заявил во время заседания, что «вышвырнет» из своего кабинета недовольных главой департамента государственной эффективности (DOGE) Илоном Маском, если такие найдутся. Об этом сообщает СNN.

«Одной из самых важных инициатив является DOGE, и мы сократили миллиарды, миллиарды и миллиарды долларов. Мы стремимся довести (эти сокращения), возможно, до триллиона долларов. Если нам удастся это сделать, мы приблизимся к тому моменту, когда сможем подумать о сбалансированности бюджета», – заявил Трамп.

Маск, в свою очередь, рассказал о работе Департамента по повышению эффективности работы правительства (DOGE), реализующего инициативу по массовому сокращению количества сотрудников федеральных ведомств. Уже уволено более 20000 человек, еще 75000 согласились добровольно уволиться в обмен на компенсацию, и на этой неделе процесс продолжается.

«Кто-нибудь недоволен Илоном? Если да, то мы вышвырнем их отсюда», — сказал Трамп. Как отмечает СNN, его слова вызвали аплодисменты среди министров.

После этого Трамп заметил, что члены его кабинета «очень уважают Илона и то, что он делает», хотя некоторые из них «немного не согласны». «Но я скажу вам, что по большей части все не просто счастливы, они в восторге», — заверил президент.

Заявление Трампа прозвучало на фоне сообщения источников CNN о том, что действия Маска «начали раздражать» американских министров и членов конгресса. По данным телеканала, их разочарование усилилось после рассылки сотрудникам ведомств, которую Маск устроил в субботу, 22 февраля.

Бизнесмену в новой администрации поручено реформировать федеральное правительство, он выступает за то, чтобы служащие ведомств еженедельно публиковали отчеты о своей деятельности. На выходных все они получили от Управления кадров письмо из шести слов: «Чем вы занимались на прошлой неделе?»

CNN пишет, что многие федеральные агентства и ведомства не были предупреждены об этом письме, в результате руководители Пентагона, ФБР, Госдепартамента, Министерства внутренней безопасности и Министерства энергетики дали своим сотрудникам указание не отвечать на него. Трамп же назвал идею Маска гениальной и заявил, что любой, кто не ответил на рассылку, «наполовину уволен или уволен».

Кремль не ждет «легких и быстрых» решений по Украине
Кремль не ждет «легких и быстрых» решений по Украине
14:48 540
В ожидании сенсационного заявления Оджалана. С часу на час
В ожидании сенсационного заявления Оджалана. С часу на час наша корреспонденция
13:20 2859
Карабах и фактор Алиева. Даже в Алжире
Карабах и фактор Алиева. Даже в Алжире эхо нашей победы
10:40 3041
Закрытые переговоры России и США в Стамбуле: что происходит
Закрытые переговоры России и США в Стамбуле: что происходит обновлено 14:04
14:04 3376
Американские военные обратились к Трампу
Американские военные обратились к Трампу
13:32 2663
В Баку взрыв, а в Исмаиллы землетрясение
В Баку взрыв, а в Исмаиллы землетрясение фото; видео; обновлено 11:30
11:30 6318
Сепаратистам идет газ из Дубая, а правительство благодарит Евросоюз
Сепаратистам идет газ из Дубая, а правительство благодарит Евросоюз наша корреспонденция
03:14 5967
Украина: без гарантий безопасности никаких соглашений
Украина: без гарантий безопасности никаких соглашений
12:34 2023
Гусейн Абдуллаев получил еще девять лет тюрьмы
Гусейн Абдуллаев получил еще девять лет тюрьмы
11:14 4531
Настала очередь и статуса Кипра. Федерация или два суверенных государства?
Настала очередь и статуса Кипра. Федерация или два суверенных государства? круглый стол haqqin.az: Кареклас против Созена
02:40 6086
Брошенная шерифом Европа отойдет Китаю
Брошенная шерифом Европа отойдет Китаю новый поворот
10:55 3306

ЭТО ВАЖНО

Кремль не ждет «легких и быстрых» решений по Украине
Кремль не ждет «легких и быстрых» решений по Украине
14:48 540
В ожидании сенсационного заявления Оджалана. С часу на час
В ожидании сенсационного заявления Оджалана. С часу на час наша корреспонденция
13:20 2859
Карабах и фактор Алиева. Даже в Алжире
Карабах и фактор Алиева. Даже в Алжире эхо нашей победы
10:40 3041
Закрытые переговоры России и США в Стамбуле: что происходит
Закрытые переговоры России и США в Стамбуле: что происходит обновлено 14:04
14:04 3376
Американские военные обратились к Трампу
Американские военные обратились к Трампу
13:32 2663
В Баку взрыв, а в Исмаиллы землетрясение
В Баку взрыв, а в Исмаиллы землетрясение фото; видео; обновлено 11:30
11:30 6318
Сепаратистам идет газ из Дубая, а правительство благодарит Евросоюз
Сепаратистам идет газ из Дубая, а правительство благодарит Евросоюз наша корреспонденция
03:14 5967
Украина: без гарантий безопасности никаких соглашений
Украина: без гарантий безопасности никаких соглашений
12:34 2023
Гусейн Абдуллаев получил еще девять лет тюрьмы
Гусейн Абдуллаев получил еще девять лет тюрьмы
11:14 4531
Настала очередь и статуса Кипра. Федерация или два суверенных государства?
Настала очередь и статуса Кипра. Федерация или два суверенных государства? круглый стол haqqin.az: Кареклас против Созена
02:40 6086
Брошенная шерифом Европа отойдет Китаю
Брошенная шерифом Европа отойдет Китаю новый поворот
10:55 3306
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться