Трамп: «Если кто-то недоволен Маском, мы вышвырнем его»

Президент США Дональд Трамп провел в среду первое заседание Кабинета министров. На заседании присутствовал Илон Маск, не являющийся членом кабинета. Трамп заявил во время заседания, что «вышвырнет» из своего кабинета недовольных главой департамента государственной эффективности (DOGE) Илоном Маском, если такие найдутся. Об этом сообщает СNN.

«Одной из самых важных инициатив является DOGE, и мы сократили миллиарды, миллиарды и миллиарды долларов. Мы стремимся довести (эти сокращения), возможно, до триллиона долларов. Если нам удастся это сделать, мы приблизимся к тому моменту, когда сможем подумать о сбалансированности бюджета», – заявил Трамп.

Маск, в свою очередь, рассказал о работе Департамента по повышению эффективности работы правительства (DOGE), реализующего инициативу по массовому сокращению количества сотрудников федеральных ведомств. Уже уволено более 20000 человек, еще 75000 согласились добровольно уволиться в обмен на компенсацию, и на этой неделе процесс продолжается.

«Кто-нибудь недоволен Илоном? Если да, то мы вышвырнем их отсюда», — сказал Трамп. Как отмечает СNN, его слова вызвали аплодисменты среди министров.

После этого Трамп заметил, что члены его кабинета «очень уважают Илона и то, что он делает», хотя некоторые из них «немного не согласны». «Но я скажу вам, что по большей части все не просто счастливы, они в восторге», — заверил президент.

Заявление Трампа прозвучало на фоне сообщения источников CNN о том, что действия Маска «начали раздражать» американских министров и членов конгресса. По данным телеканала, их разочарование усилилось после рассылки сотрудникам ведомств, которую Маск устроил в субботу, 22 февраля.

Бизнесмену в новой администрации поручено реформировать федеральное правительство, он выступает за то, чтобы служащие ведомств еженедельно публиковали отчеты о своей деятельности. На выходных все они получили от Управления кадров письмо из шести слов: «Чем вы занимались на прошлой неделе?»

CNN пишет, что многие федеральные агентства и ведомства не были предупреждены об этом письме, в результате руководители Пентагона, ФБР, Госдепартамента, Министерства внутренней безопасности и Министерства энергетики дали своим сотрудникам указание не отвечать на него. Трамп же назвал идею Маска гениальной и заявил, что любой, кто не ответил на рассылку, «наполовину уволен или уволен».