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Эстония призывает усилить давление на Россию

15:07 145

Эстония настоятельно рекомендует европейским странам задействовать все доступные рычаги влияния на Россию в процессе переговоров о завершении войны в Украине, заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна, передает DW.

Министр напомнил о российских активах, замороженных в Евросоюзе, и действующих санкциях.

«Мы, европейцы, обладаем множеством инструментов для оказания давления на Россию в ходе переговоров», — отметил Цахкна.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна

По его словам, президент РФ Владимир Путин стремится вернуть «220 млрд евро замороженных активов» и добиться отмены санкций против российской экономики. «Оба этих вопроса находятся в наших руках, а не в руках американцев», — подчеркнул министр.

На фоне радикального изменения позиции США по вопросу Украины глава эстонской дипломатии предупредил, что «Трамп, похоже, не воспринимает всерьез преступления, которые Путин совершил в Украине. Мы не должны позволить Трампу переписать историю ради быстрой сделки».

Маргус Цахкна также отметил, что Россия в глазах США больше не рассматривается как «агрессор» и что Москва на данный момент занимает «очень крепкую позицию» по сравнению с предыдущими месяцами.

Кроме того, эстонский министр подчеркнул, что возможность членства Украины в НАТО не должна исключаться даже до начала переговоров.

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