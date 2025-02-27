Детали закрытой встречи Пашиняна по Азербайджану

Премьер Армении Никол Пашинян на закрытом заседании с представителями «Гражданского договора» обсудил, чего ожидать в отношениях Армении и Азербайджана, сообщает газета «Жоховурд» со ссылкой на источники, близкие к ГД. Встреча прошла 26 февраля в парламенте республики и продлилась около двух часов.

По данным газеты, Пашинян на этот раз не был напряжен, в основном призывал не торопиться и по возможности долго обсуждать предложения Азербайджана, а потом отвечать. Премьер также заверил, что на данный момент опасности эскалации нет, о чем он также заявил в присутствии журналистов.

«По итогам закрытой встречи Пашинян не дал четкого ответа ни на один из вопросов своих соратников, и у них сложилось впечатление, что премьер им не доверяет и не раскрывает скобок, в основном говоря то, что говорит открыто с трибуны», — утверждает издание. Ранее, 26 февраля, в беседе с журналистами глава Кабмина заявил, что Ереван пока ждет официального ответа Баку на предложение по восстановлению железнодорожного сообщения между Арменией и Азербайджаном.

Он отметил, что по-прежнему остаются несогласованными две из 17 статей проекта мирного договора, которые касаются размещения сил третьих стран вдоль границы и споров в международных инстанциях. Пашинян заявил, что оснований, причин и предпосылок для войны или эскалации в регионе не существует, так как, по его словам, решения всех существующих проблем предложены.