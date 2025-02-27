Азербайджанцам в Иране не разрешили школы на родном языке

Исламская консультативная ассамблея - однопалатный парламент Ирана - отклонила предложение Комиссии по образованию, исследованиям и технологиям о преподавании литературы на этнических и местных языках в иранских школах.

Как передает RadioFarda, большинство членов парламента проголосовали против законопроекта. Инициировавшие законопроект члены комиссии предложили в «не менее 10% и не более 20% школ» организовать преподавание на национальных и этнических языках. Согласно 15 статье Конституции Ирана, персидский язык является официальным, а использование местных и этнических языков в печати и средствах массовой информации, а также преподавание литературы в школах, наряду с персидским языком, является «свободным». Однако на практике обучение на родном языке редко реализуется в формальной системе образования страны, и это приводит к недовольству и «чувству дискриминации» среди некоторых этнических групп. Отметим, что несколько дней назад президент Ирана Масуд Пезешкиан на торжественном закрытии «Недели культуры Тебриза» прочитал отрывок из поэмы Мухаммедгусейна Шахрияра на азербайджанском языке. Когда президент прочитал две строфы, к нему подошел человек и передал записку. Пезешкиан, прочитав записку, извинительным тоном сказал, что нет ничего плохого в том, чтобы прочитать пару строчек стихов на азербайджанском языке.

Представитель Пезешкиана выступил против преподавания в школах предметов на местном языке, отметив, что подчиняющийся лично аятолле Хаменеи Верховный совет культурной революции считает недопустимым принятие этого плана. Пресс-секретарь парламентской судебно-правовой комиссии Сейед Казем Делхош Абатари в беседе со СМИ заявил, что в некоторых регионах Ирана существует несколько диалектов и местных языков, поэтому данный план «может вызвать разногласия в стране». Тем временем Ассоциация иранских писателей выступила с обращением, в котором отмечено, что ни один язык не конфликтует с официальным персидским языком. Ассоциация писателей призывала к отмене судебного преследования активистов, защищающих родной язык. Комментируя решения парламента, депутат Мохаммад Мехди Шахриари сказал, что из-за «антииранской активности» некоторых этнических групп на границах страны этот план мог «поставить под угрозу единство и сплоченность государства».