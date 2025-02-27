Конгрессмен США призвал Европу «заткнуться»

Страны Европейского союза не должны участвовать в переговорах по урегулированию войны в Украине и должны «заткнуться». Такое заявление сделал республиканский конгрессмен от Техаса Дэн Креншо в подкасте Politico.

«Почему вы [европейцы] не берете 200 миллиардов долларов из замороженных активов [России] и не изымаете их? Европейцы говорят: «Мы не можем этого сделать». Тогда заткнитесь. Вот почему у вас нет места за столом [переговоров]», — заявил он.

Креншо также добавил, что ЕС должен молчать, если не готов отправить 50 тысяч солдат на границу Польши. «Это мое честное послание европейским лидерам», — подчеркнул он.

Ранее глава Европейского совета Антониу Кошта заявил, что Европа готова взять на себя большую ответственность за безопасность региона и предоставить Украине гарантии мира.