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БРИКС притормозил

15:36 919

МИД Бразилии, страны, председательствующей в БРИКС в 2025 году, объявил о временной приостановке расширения объединения.

По информации, предоставленной «Известиям», Бразилия сосредоточится на решении институциональных проблем, возникших после недавнего увеличения числа участников БРИКС.

За последние два года объединение увеличилось с пяти до десяти участников. К первоначальной пятерке (Бразилия, Россия, Индия, КНР и ЮАР) в 2024 году присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия, а с 2025 года — Индонезия.

По словам представителя шерпы Бразилии в БРИКС Дэниеля Лейтао, стремительное расширение создало ряд организационных трудностей. Он пояснил, что «возникают проблемы из-за растущего количества мероприятий, частичного дублирования работы между существующими механизмами и отсутствия консолидированного реестра документов и инициатив».

Вместо полноценного расширения БРИКС создал категорию «стран-партнеров». С января 2025 года в таком формате с объединением взаимодействуют Беларусь, Боливия, Казахстан, Куба, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда и Узбекистан.

Президент США Дональд Трамп недавно выступил с жестким заявлением относительно стремления стран БРИКС отойти от доллара. Глава Белого дома предупредил, что эра пассивного наблюдения за такими попытками закончилась. Он пригрозил ввести 100%-ные тарифы против стран, которые будут создавать новую валюту БРИКС или поддерживать любую альтернативу доллару США в международной торговле.

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