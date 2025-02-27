Купюра с лицом Трампа может появиться в США

Американский конгрессмен-республиканец Джо Уилсон заявил о разработке законопроекта по выпуску новой банкноты номиналом 250 долларов, на которой будет изображен действующий президент США Дональд Трамп.

«С радостью сообщаю о подготовке законопроекта, предписывающего Бюро гравировки и печати создать банкноту номиналом 250 долларов с портретом Дональда Трампа», - написал он в социальной сети X.

Необходимость такой купюры Уилсон объяснил тем, что при предыдущем президенте Джо Байдене сильно выросла инфляция и людям приходится носить с собой больше наличных денег.

СМИ заметили, что предложение Уилсона противоречит закону от 1866 года, который запрещает изображать живых людей на валюте США.