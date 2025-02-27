Планы Путина гораздо обширнее: СССР 2.0
Несколько часов назад опубликовано интервью Дмитрий Гордона с экс-премьером Великобритании Борисом Джонсоном, в котором последний прямо говорит, «что в Белом доме и в Америке до сих пор есть недопонимание того, чего на самом деле хочет Путин».
60-летний британский экс-премьер в своих публичных выступлениях всегда старается выглядеть эмоциональным. Но это не более чем маска, вроде его экстравагантной прически, про которую кто-то заметил «он тратит пару часов на парикмахерскую, чтобы создать вид, что никогда ее не посещает».
В действительности же он холодно-рассудочен, и никогда не позволяет эмоциям захлестнуть свои аналитические выводы. Использовать эмоции в качестве привлекательной обертки своих выводов – это у него запросто. Но возобладать им над своими выводами – это никогда.
Это в полной мере проявилось в интервью, которое он дал украинскому журналисту Дмитрию Гордону – эмоционально, с хлесткими характеристиками и американского, и российского президента, но все по делу, все по существу, да еще и с рядом ценных советов Киеву и Европе.
Президент сверхдержавы, в общем-то, не должен быть гением, разбирающимся во всех вопросах. Но должен сформировать команду, которая бы за него это делала. По мнению Бориса Джонсона, часть нынешней команды Трампа набила в его голову «массу чепухи» в отношении Украины, вплоть до того, что нынешний американский президент, кстати, личный друг Джонсона, но оно ведь как - Платон мне друг, но истина дороже, порой почти дословно повторяет тезисы кремлевской пропаганды. Вроде того, что Зеленский диктатор, а Москва в российско-украинской войне не виновата.
В немалой степени это происходит из-за таких людей, как Такер Карлсон, которого Джонсон прямо посылает в бассейн, что вполне можно перевести и известным одесским выражением «идите и кидайтесь головой в навоз». Но это не главная причина того, что хозяин Белого дома вдруг заговорил чуть ли не цитатами из кремлевских методичек или начал давить на Киев, выставляя ему условия, которые по нынешним временам и африканцам-то выставить постеснялись бы.
Главная причина в том, что, во-первых, в «Белом доме и в Америке до сих пор есть недопонимание того, чего на самом деле хочет Путин. Мне кажется, что Трамп до сих пор верит, что вопрос можно решить территориальным разделом». Американский истеблишмент не может до конца осознать, что планы Путина гораздо обширнее – контроль над постсоветским пространством и создание вполне реальной военной угрозы Европе. А в идеале «возрождение СССР 2.0», который был бы способен разговаривать с США о судьбах мира на равных. И ради этой цели он не жалеет людей – ни своих, ни тем более чужих.
Во-вторых, Трампу нужно суметь «продать» эту войну как внутри своей партии, так и остальной Америке. Нужно что-то предъявить, желательно в долларах, что участие в этой войне – выгодно. Отсюда и его настойчивость в продвижении сделки с Киевом по материальным ресурсам. И здесь Джонсон совершенно к месту приводит пример того, как Британия вовлекла США во Вторую мировую войну, когда перед Рузвельтом стояла та же задача – «продать» участие США в военных действиях на европейском континенте. Лондон тогда пошел на массу уступок, от военно-морских баз до условий ленд-лиза – и в оконцовке выстоял и победил.
Задача Киева сейчас – поступить подобным образом: в чем-то уступить Трампу, чтобы выстоять. А там, глядишь, и оказаться в числе победителей. Здесь же и совет Европе: «на собственную оборону надо тратить больше», а не крутиться словно уж на сковороде. Потому что инвестиции в собственный военно-промышленный комплекс – это прежде всего инвестиции в собственную безопасность. Владимир Путин из тех, кто понимает только язык силы. Но для этого таковой надо сначала приобрести.
Борис Джонсон - один из немногих, кто реально понимает суть нынешних времен. С ним можно спорить, соглашаться или нет, но прислушаться к его советам, рекомендациям и оценкам стоит в обязательном порядке. Ради общей победы.