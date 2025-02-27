Планы Путина гораздо обширнее: СССР 2.0

Несколько часов назад опубликовано интервью Дмитрий Гордона с экс-премьером Великобритании Борисом Джонсоном, в котором последний прямо говорит, «что в Белом доме и в Америке до сих пор есть недопонимание того, чего на самом деле хочет Путин». 60-летний британский экс-премьер в своих публичных выступлениях всегда старается выглядеть эмоциональным. Но это не более чем маска, вроде его экстравагантной прически, про которую кто-то заметил «он тратит пару часов на парикмахерскую, чтобы создать вид, что никогда ее не посещает». В действительности же он холодно-рассудочен, и никогда не позволяет эмоциям захлестнуть свои аналитические выводы. Использовать эмоции в качестве привлекательной обертки своих выводов – это у него запросто. Но возобладать им над своими выводами – это никогда.

Это в полной мере проявилось в интервью, которое он дал украинскому журналисту Дмитрию Гордону – эмоционально, с хлесткими характеристиками и американского, и российского президента, но все по делу, все по существу, да еще и с рядом ценных советов Киеву и Европе. Президент сверхдержавы, в общем-то, не должен быть гением, разбирающимся во всех вопросах. Но должен сформировать команду, которая бы за него это делала. По мнению Бориса Джонсона, часть нынешней команды Трампа набила в его голову «массу чепухи» в отношении Украины, вплоть до того, что нынешний американский президент, кстати, личный друг Джонсона, но оно ведь как - Платон мне друг, но истина дороже, порой почти дословно повторяет тезисы кремлевской пропаганды. Вроде того, что Зеленский диктатор, а Москва в российско-украинской войне не виновата. В немалой степени это происходит из-за таких людей, как Такер Карлсон, которого Джонсон прямо посылает в бассейн, что вполне можно перевести и известным одесским выражением «идите и кидайтесь головой в навоз». Но это не главная причина того, что хозяин Белого дома вдруг заговорил чуть ли не цитатами из кремлевских методичек или начал давить на Киев, выставляя ему условия, которые по нынешним временам и африканцам-то выставить постеснялись бы.