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Французы встали в очередь за украинскими ресурсами

16:04 823

Франция с октября 2024 года ведет переговоры с Украиной об использовании украинских полезных ископаемых для нужд французской оборонной промышленности. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью France Info.

По его словам, работа над этим вопросом ведется с осени прошлого года, когда президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Париж включил вопрос о сырьевых ресурсах в свой «план победы».

«Зеленский и его команда увидели, что этот вопрос может стать частью соглашения с нами и создать устойчивость. Поэтому президент Трамп не совсем придумал это – инициатива исходила от самих украинцев», — отметил Лекорню.

Министр также подчеркнул, что экономика, военная стратегия и безопасность всегда тесно связаны между собой, особенно в сфере энергетики.

На этом фоне 26 февраля украинский Кабмин одобрил подписание соглашения между Украиной и США об использовании украинских полезных ископаемых.

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