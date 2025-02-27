Французы встали в очередь за украинскими ресурсами
Франция с октября 2024 года ведет переговоры с Украиной об использовании украинских полезных ископаемых для нужд французской оборонной промышленности. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью France Info.
По его словам, работа над этим вопросом ведется с осени прошлого года, когда президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Париж включил вопрос о сырьевых ресурсах в свой «план победы».
«Зеленский и его команда увидели, что этот вопрос может стать частью соглашения с нами и создать устойчивость. Поэтому президент Трамп не совсем придумал это – инициатива исходила от самих украинцев», — отметил Лекорню.
Министр также подчеркнул, что экономика, военная стратегия и безопасность всегда тесно связаны между собой, особенно в сфере энергетики.
На этом фоне 26 февраля украинский Кабмин одобрил подписание соглашения между Украиной и США об использовании украинских полезных ископаемых.