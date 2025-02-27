Французы встали в очередь за украинскими ресурсами

Франция с октября 2024 года ведет переговоры с Украиной об использовании украинских полезных ископаемых для нужд французской оборонной промышленности. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью France Info.

По его словам, работа над этим вопросом ведется с осени прошлого года, когда президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Париж включил вопрос о сырьевых ресурсах в свой «план победы».