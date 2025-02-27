Агаларов построит курортный город в Азербайджане

Компания Эмина Агаларова ведет переговоры с рядом российских девелоперов, чтобы привлечь их в качестве партнеров к строительству курортного города Sea Breeze в Баку, сообщил РИА Недвижимость в кулуарах саммита «Движение» президент Agalarov Development Эмин Агаларов.

По его словам, в рамках проекта будет построено порядка 25 миллионов квадратных метров, при том, что на данный момент возведено примерно 10% от запланированного. Для того чтобы реализовать такой масштабный проект в обозримой перспективе, было решено привлечь партнеров и инвесторов.

«Есть партнеры из ОАЭ, Турции, Израиля, Сербии. В ближайшие три года будет порядка 5 миллиардов долларов вливаний, из них половина уже подписана», - уточнил собеседник агентства, подчеркнув, что это крупные компании с большим опытом и объемом реализованных проектов.

«Также мы ведем переговоры практически со всеми крупными российскими девелоперами, просто либо пока подписаны договоры о неразглашении, либо пока нет контракта. Я думаю, что зайдут все», - добавил Агаларов.