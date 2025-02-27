Главный разведчик Украины расхвалил Белоусова

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что новое руководство Министерства обороны России работает более скрытно, уровень хищений в российской армии снизился.

Об этом Буданов сказал в интервью агентству «Укринформ».

По его словам, российскому руководству удалось немного снизить уровень хищений в армии: «Это стало меньше заметно, и средства начали больше расходоваться на развитие и поддержку вооруженных сил РФ».

Глава ГУР полагает, что полномочия Сергея Шойгу на должности главы Совета безопасности РФ ограничены.

Буданов также отметил, что новый министр обороны РФ Андрей Белоусов «работает эффективно», Путиным воспринимается «технократически», то есть это человек, который занимается бюрократическими и организационными вопросами, работа министра обороны РФ «более в тени» и дает результат.