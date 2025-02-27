Лукашенко удивился сделке между США и Украиной

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал предложенное Соединенными Штатами Украине соглашение о редкоземельных металлах. В интервью американскому блогеру Марио Науфалу белорусский лидер заявил, что обсудил этот вопрос с президентом РФ Владимиром Путиным.

Лукашенко назвал странным это соглашение, так как американцы требуют от Украины отдать важнейшие ресурсы – редкоземельные материалы, природный газ, нефть и так далее.

«Я Путину изложил свою позицию вот в таком ключе. На что он сказал, что «американцы ломятся в открытую дверь, это есть все в России, мы можем с ними договориться и работать». А потом публично это озвучил», - рассказал он.

Ранее, 26 февраля, президент США Дональд Трамп оценил возможное соглашение с Украиной по редкоземельным металлам в один триллион долларов, подчеркнув, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам этих материалов в обмен на финансовую и военную помощь.

Однако переговоры сопровождались трудностями, 20 февраля Трамп заявил о срыве сделки с Киевом, обвинив президента Украины Владимира Зеленского в отказе подписать соглашение, предусматривающее передачу США прав на 50% неразработанных минеральных ресурсов Украины.