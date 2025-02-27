Надежда пришла к Путину

По его словам, «нынешние власти США демонстрируют прагматизм и реальный взгляд на вещи, отказываются от стереотипов и мессианских идеологических клише».

Путин также заявил, что «наши бойцы» создали «условия для решения украинского кризиса».

«Нам важно твердо защищать суверенитет, жизнь и свободу наших граждан от любых угроз. Россия должна использовать все возможности дипломатии и спецслужб, чтобы помешать попыткам сорвать переговоры с США», - добавил он.

Путин также заявил, что поручил принять «серьезные дополнительные меры для защиты госграницы», увеличивать «плотность прикрытия рубежей на опасных направлениях».

«ФСБ является сильным, надежным и эффективным звеном национальной безопасности», - сказал он, добавив, что активность иностранных спецслужб в период «спецоперации» возросла.

Путин потребовал от ФСБ «решительно бороться с экстремизмом и терроризмом». Кроме того, он выступил за создание в мире «системы неделимой безопасности, где стабильность будет обеспечена не за счет России».