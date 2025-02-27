Дочь Кадырова решила уйти с поста вице-премьера

Старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат Кадырова сообщила о своем уходе с поста вице-премьера правительства Чечни.

«После долгих раздумий я приняла решение покинуть пост заместителя председателя правительства Чеченской республики. Эта работа была важным опытом для меня», - написала Кадырова на своей странице в соцсетях.

По ее словам, «эта работа больше подходит для сильного мужчины».

Айшат Кадырова также проинформировала, что будет заниматься проектами в бизнесе и объявила, что возвращается в модный дом Firdaws.

Глава Чечни Рамзан Кадыров одобрил кандидатуру своей дочери Айшат Кадыровой на пост заместителя председателя правительства республики по социальному блоку в октябре 2023 года. До этого она занимала пост министра культуры Чечни.