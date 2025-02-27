Москва ждет от Баку «конструктивной реакции»
Москва находится в контакте с Баку по вопросу закрытия представительства медиагруппы «Россия сегодня», ожидает «конструктивной реакции», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Исходим из того, что наши партнеры в своих дальнейших шагах будут руководствоваться именно союзническим характером отношений России и Азербайджана и воздержатся от нанесения ущерба двусторонним многогранным связям между нашими странами и народами», - сказала Захарова.
По ее словам, российская сторона прекрасно понимает аргументацию азербайджанских коллег.
«Да, действительно закон есть закон, никто не спорит. Но всегда можно найти взаимоприемлемые развязки и найти возможность для разрешения и урегулирования ситуации», - добавила Захарова.
Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, отвечая на вопрос об отношениях стран на фоне закрытия Русского дома в Баку и упразднения информагентства «Спутник-Азербайджан», заявил, что Азербайджан «понимает важность союзничества с Россией», и Москва «рассчитывает, что в своих дальнейших шагах Баку будет этим руководствоваться».
О закрытии представительств BBC и «Россия сегодня» («Спутник-Азербайджан») сообщал 24 февраля представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.