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Еще одна жертва технического спирта

Ульвия Худиева
16:52 446

В Баку зафиксирована еще одна смерть от отравления спиртом. 26 февраля 55-летний З.Алиев скончался от отравления техническим спиртом в собственном доме. В прокуратуре Сабаильского района начато расследование.

Напомним, что вчера еще два человека умерли от алкогольного отравления. В TƏBİB сообщили, что в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи 24 февраля поступил вызов из Сабунчинского района и 25 февраля из Низаминского района. На оба вызова были направлены бригады скорой помощи. Однако по прибытии в обоих случаях медики зафиксировали доврачебную смерть. Предварительная причина смерти - отравление техническим спиртом.

В информации Генпрокуратуры Азербайджана от 25 февраля говорится, что в связи с гибелью 22-23 февраля в Баку 15 человек вследствие отравления спиртом возбуждено уголовное дело, проводится предварительное следствие.

В ходе следствия было установлено, что погибшие (13 мужчин и 2 женщины), в возрасте от 40 до 60 лет, злоупотребляли спиртными напитками. Личность одного из погибших мужчин не установлена. Выяснилось, что гигиеническое средство и этиловый спирт, изъятые с места происшествия, были произведены и упакованы на предприятии Сабухи Хангусейнова, который занимается предпринимательской деятельностью в поселке Бузовна Хазарского района Баку. При проверке продукции, изъятой с места происшествия, было обнаружено, что гигиеническое средство (спирт) содержало опасный для жизни и здоровья человека метиловый спирт. Сабухи Хангусейнов привлечен в качестве подозреваемого по статьям 200.4 (обман потребителей или продажа некачественной продукции) и 314.3 (халатность, повлекшая смерть двух или более человек) УК Азербайджана, в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.

Кроме того, проведены рейды в аптеках и торговых точках с целью предотвращения продажи технического спирта и иных спиртосодержащих средств лицам с алкогольной зависимостью, а также установления лиц, употреблявших алкоголь с умершими.

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