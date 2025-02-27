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Кто ведет нелегальное строительство возле станции метро «Ахмедлы»?

Ульвия Худиева
17:03 277

В Хатаинском районе Баку на улице Сараево, на разделительной полосе между дорогами, где растут многолетние деревья, установлены металлические конструкции.

Недалеко от станции метро «Ахмедлы», на перекрестке, который пешеходы используют для пересечения дороги, за последние годы были построены магазины, кафе и рестораны. Местные жители полагают, что один из ресторанов может расшириться на огороженную территорию. Они утверждают, что ранее выступали против строительства объектов на этом перекрестке, однако многочисленные жалобы не дали результата.

Вокруг станции метро «Ахмедлы» свободных участков на тротуарах практически не осталось, а на разделительных полосах между дорогами уже построены различные объекты. По обочинам дороги установлены прилавки, где ведется торговля фруктами и овощами. Плотная застройка привела к тому, что в этом районе регулярно образуются пробки, водители испытывают трудности с поиском парковочных мест.

«Обычно все начинается с установки металлических конструкций. После жалоб жителей их частично убирают, дожидаясь, пока ситуация уляжется. То же самое произошло с магазинами, кафе и ресторанами – сначала заняли небольшую площадь, а затем каждый год территория застройки расширялась. Если так пойдет дальше, для пешеходов просто не останется места», — рассказал один из местных жителей.

В Исполнительной власти Хатаинского района сообщили haqqin.az, что установленные на участке металлические конструкции демонтируются. Однако на вопросы о разрешении на строительство объектов на перекрестке в ведомстве не ответили. Также остается неизвестным, кто именно осуществляет незаконное строительство и какие меры будут приняты в отношении этих лиц.

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