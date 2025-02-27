В Москве раздражены заявлением американцев

Российская сторона не приемлет одностороннее давление, в том числе в сфере энергетики, все требования США к Индии в этой области считает «контрпродуктивными», заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы обратили внимание на прозвучавшие не так давно требования США к индийской стороне разгрузить танкеры с российской нефтью до 27 февраля. Важно подчеркнуть, что Индия официально не присоединилась к нелегитимным ограничительным мерам, которые были инициированы Западом, - отметила Захарова. - Учитывая особо привилегированный, стратегический характер наших отношений с Индией, …упомянутое заявление Вашингтона считаем нецелесообразным и контрпродуктивным. Хотелось бы вновь подчеркнуть то, о чем говорили неоднократно: Россия категорически не приемлет односторонние меры давления, в том числе в энергетическом секторе».