В Баку судят обвиняемого в госизмене Багирова

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание по уголовному делу Акифа Багирова, обвиняемого в государственной измене.

Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Махиры Керимовой были уточнены анкетные данные обвиняемого. Судебный процесс назначен на 13 марта.

Отметим, что Акиф Багиров обвиняется в отправке крупной суммы денег по поручению иностранных спецслужб для освобождения осужденного на пожизненный срок за убийство академика Зии Буниятова Махира Нургусейн оглу Зейналова. Он передал средства другому гражданину Азербайджана, который также привлечен к ответственности. Денежные средства впоследствии были изъяты в качестве доказательств в ходе мероприятий, проведенных в рамках уголовного дела, возбужденного Службой государственной безопасности. Акифу Багирову предъявлено обвинение по статье 274 (государственная измена) УК Азербайджана.