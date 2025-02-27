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Москва хочет заманить Трампа бизнес-проектами

17:34 731

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев убедил президента Владимира Путина вести переговоры с американским лидером Дональдом Трампом на основе экономических возможностей России, сообщает Bloomberg.

В материале издания отмечается, что Кремль увидел перспективы для таких переговоров после того, как Трамп начал требовать доступ к украинским полезным ископаемым.

Дмитриев, который имеет значительное влияние в российских бизнес-кругах, пытается убедить администрацию Дональда Трампа вложиться в проекты, которые обеспечат России экономические преимущества. Москва также предлагает США доступ к ресурсам на востоке Украины, в частности, к важным минеральным месторождениям и редкоземельным металлам.

Отметим, что Кирилл Дмитриев участвовал в переговорах России с США в Эр-Рияде 18 февраля. Он отвечал за инвестиционно-экономический блок. Вскоре после переговоров в Саудовской Аравии Путин назначил Дмитриева специальным представителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами.

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