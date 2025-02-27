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Зеленский вылетел в Вашингтон

17:43 975

Президент Украины Владимир Зеленский вылетел в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил 27 февраля в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.

«Час назад президентский самолет вылетел из Польши и направляется через Европу в США», - написал он.

The Guardian указывает, что по пути в США Зеленский посетит Ирландию, где встретится с премьер-министром Михолом Мартином, который специально отменил поездку в Белфаст.

На днях телеканал Fox News информировал, что Зеленский планирует посетить Вашингтон в пятницу для встречи с Трампом «после того, как чиновники согласовали условия по проекту соглашения о минералах».

Трамп указывал, что «это очень большая сделка. Это может быть сделка на триллион долларов».

Газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников писала, что Киев согласился на новые условия сделки США. Причем финальная версия сделки не содержит упоминаний о «гарантиях безопасности» со стороны Штатов, на которых настаивала Украина.

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