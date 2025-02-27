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Москва обвиняет Израиль

17:46 1343

Действия Израиля в районе Голанских высот нарушают соглашение с Сирией о разъединении сил от 1974 года.

Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, израильские удары по объектам на сирийской территории вызывают обеспокоенность Москвы.

«Твердо убеждены, что в нынешних непростых условиях всем членам мирового сообщества следует проявлять ответственность, строго соблюдать нормы международного права, избегать шагов, способных спровоцировать дальнейшую эскалацию напряженности в Сирии. Это относится и к Израилю, действия которого в районе Голанских высот нарушают условия сирийско-израильского соглашения о разъединении сил от 1974 года», — подчеркнула она.

Захарова заявила, что израильские удары по объектам в Сирии не служат задачам стабилизации обстановки в стране и вызывают обеспокоенность Москвы.

26 февраля пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что израильские ВВС нанесли удары по военным объектам на юге Сирии. Целями Израиля были командные центры и оружейные склады, которые, по утверждению израильских властей, представляли угрозу для страны. После падения режима Башара Асада в декабре прошлого года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что соглашение о разъединении сил на Голанских высотах 1974 года утратило силу, поскольку правительственная сирийская армия оставила свои посты. Новые власти Сирии считают договор действительным.

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