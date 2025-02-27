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Григорян анонсирует встречу с азербайджанцами

18:06 1017

Комиссии Армении и Азербайджана по делимитации проведут встречу и потом начнут процесс с северной части границы, заявил армянский вице-премьер Мгер Григорян.

Ранее армянские СМИ сообщили о начале демаркационных работ на границе между Азербайджаном и Арменией в направлении Газахского района. Однако в правительстве Армении, в Комиссии по делимитации и демаркации границ, а также в Службе национальной безопасности эту информацию комментировать не стали.

По данным, которыми располагают армянские СМИ, работы ведутся вблизи села Воскепар в Тавушской области Армении, расположенного между селами Ашагы Эскипара и Юхары Эскипара Газахского района Азербайджана.

В то же время, село Юхары Эскипара, а также два других эксклавных села, Софулу и Бархударлы, пока остаются под оккупацией.

Согласно договоренности, достигнутой ранее между правительственными комиссиями Азербайджана и Армении под председательством Шахина Мустафаева и Мгера Григоряна, процесс делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы будет продолжаться с севера, от направления Газах-Акстафа, на юг, к берегам реки Араз. В качестве отправной точки предусмотрено использовать место пересечения границ Армении, Азербайджана и Грузии, хотя официальные структуры о начале работ в этих местах пока не сообщают.

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