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Украинские беженцы заняли элитную недвижимость Габрелянова в Париже

18:08 1267

Элитную французскую недвижимость российского медиамагната и кремлевского пропагандиста Арама Габрелянова в Париже в районе Нейи-сюр-Сен с видом на Булонский лес заняли украинские беженцы.

Квартира площадью 150 квадратных метров расположена на четвертом этаже, в ней имеется просторная гостиная, две спальни и рабочий кабинет. Также к квартире прилагается парковочное место в подземном паркинге. Габрелянов владеет квартирой фактически с 2009 года. Она оценивалась тогда в 2,6 млн евро.

В настоящее время там проживает семья из четырех человек из Украины. Они заселились в квартиру по договору аренды. Однако спустя три месяца после начала арендных отношений они перестали переводить плату хозяину недвижимости. По французским законам, после определенного периода проживания владельцу будет крайне сложно выселить жильцов. Помочь может только длительное судебное разбирательство.

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