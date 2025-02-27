USD 1.7000
EUR 1.7786
RUB 1.9580
Подписаться на уведомления
Короли недвижимости в России: рейтинг возглавляют бизнесмены азербайджанского происхождения
Новость дня
Короли недвижимости в России: рейтинг возглавляют бизнесмены азербайджанского происхождения

Турция не против отправки своих военных в Украину

18:21 885

Турция открыта к идее отправки своих военных в Украину в рамках "миротворческой миссии" после завершения конфликта, пишет Bloomberg.

Как пишет издание со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсуждал это на встречах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и с Владимиром Зеленским.

"Турция, у которой вторая по размеру армия в НАТО после США, открыта к предоставлению войск для миротворческих сил в Украине", - говорится в сообщении агентства.

При этом издание отмечает, что Турция не намерена становиться частью любой подобной миссии, если Анкара не будет участвовать в консультациях и подготовке к ее формированию.

Трамп не хотел принимать Зеленского, Макрон переубедил
Трамп не хотел принимать Зеленского, Макрон переубедил французские СМИ
19:00 66
Оджалан обратился к курдам: Сложите оружие!
Оджалан обратился к курдам: Сложите оружие! новость дополнена
18:34 878
Турция не против отправки своих военных в Украину
Турция не против отправки своих военных в Украину
18:21 886
Украинские беженцы заняли элитную недвижимость Габрелянова в Париже
Украинские беженцы заняли элитную недвижимость Габрелянова в Париже
18:08 1271
Еще одна жертва технического спирта
Еще одна жертва технического спирта
16:52 1806
Москва ждет от Баку «конструктивной реакции»
Москва ждет от Баку «конструктивной реакции» новость дополнена
17:02 3867
Надежда пришла к Путину
Надежда пришла к Путину
16:36 3509
Шестой час продолжаются закрытые переговоры России и США в Стамбуле
Шестой час продолжаются закрытые переговоры России и США в Стамбуле обновлено 16:26
16:26 7210
Лукашенко удивился сделке между США и Украиной
Лукашенко удивился сделке между США и Украиной
16:20 2867
Настала очередь и статуса Кипра. Федерация или два суверенных государства?
Настала очередь и статуса Кипра. Федерация или два суверенных государства? круглый стол haqqin.az: Кареклас против Созена
02:40 6833
Россия сливает Иран?
Россия сливает Иран? главный вопрос; все еще актуально
01:49 8395

ЭТО ВАЖНО

Трамп не хотел принимать Зеленского, Макрон переубедил
Трамп не хотел принимать Зеленского, Макрон переубедил французские СМИ
19:00 66
Оджалан обратился к курдам: Сложите оружие!
Оджалан обратился к курдам: Сложите оружие! новость дополнена
18:34 878
Турция не против отправки своих военных в Украину
Турция не против отправки своих военных в Украину
18:21 886
Украинские беженцы заняли элитную недвижимость Габрелянова в Париже
Украинские беженцы заняли элитную недвижимость Габрелянова в Париже
18:08 1271
Еще одна жертва технического спирта
Еще одна жертва технического спирта
16:52 1806
Москва ждет от Баку «конструктивной реакции»
Москва ждет от Баку «конструктивной реакции» новость дополнена
17:02 3867
Надежда пришла к Путину
Надежда пришла к Путину
16:36 3509
Шестой час продолжаются закрытые переговоры России и США в Стамбуле
Шестой час продолжаются закрытые переговоры России и США в Стамбуле обновлено 16:26
16:26 7210
Лукашенко удивился сделке между США и Украиной
Лукашенко удивился сделке между США и Украиной
16:20 2867
Настала очередь и статуса Кипра. Федерация или два суверенных государства?
Настала очередь и статуса Кипра. Федерация или два суверенных государства? круглый стол haqqin.az: Кареклас против Созена
02:40 6833
Россия сливает Иран?
Россия сливает Иран? главный вопрос; все еще актуально
01:49 8395
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться