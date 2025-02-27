Турция не против отправки своих военных в Украину

Как пишет издание со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсуждал это на встречах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и с Владимиром Зеленским.

Турция открыта к идее отправки своих военных в Украину в рамках "миротворческой миссии" после завершения конфликта, пишет Bloomberg.

"Турция, у которой вторая по размеру армия в НАТО после США, открыта к предоставлению войск для миротворческих сил в Украине", - говорится в сообщении агентства.

При этом издание отмечает, что Турция не намерена становиться частью любой подобной миссии, если Анкара не будет участвовать в консультациях и подготовке к ее формированию.