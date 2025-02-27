Оджалан обратился к курдам: Сложите оружие!

Лидер Рабочей партии Курдистана (РПК) Абдулла Оджалан, отбывающий пожизненное тюремное заключение на острове Имралы в Мраморном море, обратился к курдам и сделал историческое заявление о роспуске этой террористической организации. "PKK была основана в XX веке, в самую жестокую эпоху истории человечества, на фоне двух мировых войн, под сенью опыта реального социализма и холодной войны во всем мире. Откровенное отрицание курдской реальности, ограничение основных прав и свобод - особенно свободы слова - сыграли значительную роль в ее возникновении и развитии.

PKK испытала на себе тяжелые реалии века и системы реального социализма с точки зрения принятой ею теории, программы, стратегии и тактики. В 1990-е годы, когда реальный социализм рухнул из-за внутренней динамики, отказ от отрицания курдской идентичности в стране и улучшение свободы слова привели к ослаблению фундаментальной значимости PKK и привели к чрезмерному повторению. На протяжении более чем 1000-летней истории отношения между турками и курдами определялись в терминах взаимного сотрудничества и союза, и турки и курды считали необходимым оставаться в этом добровольном союзе, чтобы сохранить свое существование и выжить в борьбе с державами-гегемонами. Последние 200 лет капиталистической современности были отмечены прежде всего стремлением разрушить этот союз. Соответствующие силы, исходя из своих классовых интересов, сыграли ключевую роль в достижении этой цели. С появлением монистических интерпретаций Республики этот процесс ускорился. Сегодня главная задача - перестроить исторические отношения, ставшие крайне хрупкими, не исключая учета убеждений в духе братства.