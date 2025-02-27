Оджалан обратился к курдам: Сложите оружие!
Лидер Рабочей партии Курдистана (РПК) Абдулла Оджалан, отбывающий пожизненное тюремное заключение на острове Имралы в Мраморном море, обратился к курдам и сделал историческое заявление о роспуске этой террористической организации.
"PKK была основана в XX веке, в самую жестокую эпоху истории человечества, на фоне двух мировых войн, под сенью опыта реального социализма и холодной войны во всем мире.
Откровенное отрицание курдской реальности, ограничение основных прав и свобод - особенно свободы слова - сыграли значительную роль в ее возникновении и развитии.
PKK испытала на себе тяжелые реалии века и системы реального социализма с точки зрения принятой ею теории, программы, стратегии и тактики. В 1990-е годы, когда реальный социализм рухнул из-за внутренней динамики, отказ от отрицания курдской идентичности в стране и улучшение свободы слова привели к ослаблению фундаментальной значимости PKK и привели к чрезмерному повторению.
На протяжении более чем 1000-летней истории отношения между турками и курдами определялись в терминах взаимного сотрудничества и союза, и турки и курды считали необходимым оставаться в этом добровольном союзе, чтобы сохранить свое существование и выжить в борьбе с державами-гегемонами.
Последние 200 лет капиталистической современности были отмечены прежде всего стремлением разрушить этот союз. Соответствующие силы, исходя из своих классовых интересов, сыграли ключевую роль в достижении этой цели. С появлением монистических интерпретаций Республики этот процесс ускорился. Сегодня главная задача - перестроить исторические отношения, ставшие крайне хрупкими, не исключая учета убеждений в духе братства.
Необходимость создания демократического общества неизбежна. PKK, самое продолжительное и масштабное повстанческое и вооруженное движение в истории республики, нашла социальную базу и поддержку, и в первую очередь ее вдохновлял тот факт, что каналы демократической политики были закрыты.
Неизбежный исход крайних националистических девиаций - таких как отдельное национальное государство, федерация, административная автономия или культурологические решения - не отвечает исторической социологии общества.
Уважение к идентичности, свободное самовыражение, демократическая самоорганизация каждого сегмента общества на основе собственных социально-экономических и политических структур возможны только при условии существования демократического общества и политического пространства.
Второе столетие Республики может достичь и обеспечить постоянную и братскую преемственность только в том случае, если оно будет увенчано демократией. В поисках и реализации политической системы демократии нет альтернативы. Демократический консенсус - это основной путь.
Язык эпохи мира и демократического общества должен быть разработан в соответствии с этой реальностью.
Призыв господина Девлета Бахчели, а также воля, выраженная господином президентом, и положительная реакция других политических партий на известный призыв создали условия, в которых я выступаю с призывом сложить оружие, и я беру на себя историческую ответственность за этот призыв.
Как и в случае с любым современным сообществом и партией, чье существование не было отменено силой, добровольно, соберите свой съезд и примите решение; все группы должны сложить оружие, а PKK должна самораспуститься.
Передаю привет всем тем, кто верит в сосуществование и с нетерпением ждет моего призыва", говорится в обращении Оджалана.