USD 1.7000
EUR 1.7786
RUB 1.9580
Подписаться на уведомления
Короли недвижимости в России: рейтинг возглавляют бизнесмены азербайджанского происхождения
Новость дня
Короли недвижимости в России: рейтинг возглавляют бизнесмены азербайджанского происхождения

Оджалан обратился к курдам: Сложите оружие!

новость дополнена
18:34 881

Лидер Рабочей партии Курдистана (РПК) Абдулла Оджалан, отбывающий пожизненное тюремное заключение на острове Имралы в Мраморном море, обратился к курдам и сделал историческое заявление о роспуске этой террористической организации.

"PKK была основана в XX веке, в самую жестокую эпоху истории человечества, на фоне двух мировых войн, под сенью опыта реального социализма и холодной войны во всем мире.

Откровенное отрицание курдской реальности, ограничение основных прав и свобод - особенно свободы слова - сыграли значительную роль в ее возникновении и развитии.

PKK испытала на себе тяжелые реалии века и системы реального социализма с точки зрения принятой ею теории, программы, стратегии и тактики. В 1990-е годы, когда реальный социализм рухнул из-за внутренней динамики, отказ от отрицания курдской идентичности в стране и улучшение свободы слова привели к ослаблению фундаментальной значимости PKK и привели к чрезмерному повторению.

На протяжении более чем 1000-летней истории отношения между турками и курдами определялись в терминах взаимного сотрудничества и союза, и турки и курды считали необходимым оставаться в этом добровольном союзе, чтобы сохранить свое существование и выжить в борьбе с державами-гегемонами.

Последние 200 лет капиталистической современности были отмечены прежде всего стремлением разрушить этот союз. Соответствующие силы, исходя из своих классовых интересов, сыграли ключевую роль в достижении этой цели. С появлением монистических интерпретаций Республики этот процесс ускорился. Сегодня главная задача - перестроить исторические отношения, ставшие крайне хрупкими, не исключая учета убеждений в духе братства.

Необходимость создания демократического общества неизбежна. PKK, самое продолжительное и масштабное повстанческое и вооруженное движение в истории республики, нашла социальную базу и поддержку, и в первую очередь ее вдохновлял тот факт, что каналы демократической политики были закрыты.

Неизбежный исход крайних националистических девиаций - таких как отдельное национальное государство, федерация, административная автономия или культурологические решения - не отвечает исторической социологии общества.

Уважение к идентичности, свободное самовыражение, демократическая самоорганизация каждого сегмента общества на основе собственных социально-экономических и политических структур возможны только при условии существования демократического общества и политического пространства.

Второе столетие Республики может достичь и обеспечить постоянную и братскую преемственность только в том случае, если оно будет увенчано демократией. В поисках и реализации политической системы демократии нет альтернативы. Демократический консенсус - это основной путь.

Язык эпохи мира и демократического общества должен быть разработан в соответствии с этой реальностью.

Призыв господина Девлета Бахчели, а также воля, выраженная господином президентом, и положительная реакция других политических партий на известный призыв создали условия, в которых я выступаю с призывом сложить оружие, и я беру на себя историческую ответственность за этот призыв.

Как и в случае с любым современным сообществом и партией, чье существование не было отменено силой, добровольно, соберите свой съезд и примите решение; все группы должны сложить оружие, а PKK должна самораспуститься.

Передаю привет всем тем, кто верит в сосуществование и с нетерпением ждет моего призыва", говорится в обращении Оджалана.

Трамп не хотел принимать Зеленского, Макрон переубедил
Трамп не хотел принимать Зеленского, Макрон переубедил французские СМИ
19:00 70
Оджалан обратился к курдам: Сложите оружие!
Оджалан обратился к курдам: Сложите оружие! новость дополнена
18:34 882
Турция не против отправки своих военных в Украину
Турция не против отправки своих военных в Украину
18:21 889
Украинские беженцы заняли элитную недвижимость Габрелянова в Париже
Украинские беженцы заняли элитную недвижимость Габрелянова в Париже
18:08 1273
Еще одна жертва технического спирта
Еще одна жертва технического спирта
16:52 1808
Москва ждет от Баку «конструктивной реакции»
Москва ждет от Баку «конструктивной реакции» новость дополнена
17:02 3868
Надежда пришла к Путину
Надежда пришла к Путину
16:36 3510
Шестой час продолжаются закрытые переговоры России и США в Стамбуле
Шестой час продолжаются закрытые переговоры России и США в Стамбуле обновлено 16:26
16:26 7211
Лукашенко удивился сделке между США и Украиной
Лукашенко удивился сделке между США и Украиной
16:20 2867
Настала очередь и статуса Кипра. Федерация или два суверенных государства?
Настала очередь и статуса Кипра. Федерация или два суверенных государства? круглый стол haqqin.az: Кареклас против Созена
02:40 6833
Россия сливает Иран?
Россия сливает Иран? главный вопрос; все еще актуально
01:49 8396

ЭТО ВАЖНО

Трамп не хотел принимать Зеленского, Макрон переубедил
Трамп не хотел принимать Зеленского, Макрон переубедил французские СМИ
19:00 70
Оджалан обратился к курдам: Сложите оружие!
Оджалан обратился к курдам: Сложите оружие! новость дополнена
18:34 882
Турция не против отправки своих военных в Украину
Турция не против отправки своих военных в Украину
18:21 889
Украинские беженцы заняли элитную недвижимость Габрелянова в Париже
Украинские беженцы заняли элитную недвижимость Габрелянова в Париже
18:08 1273
Еще одна жертва технического спирта
Еще одна жертва технического спирта
16:52 1808
Москва ждет от Баку «конструктивной реакции»
Москва ждет от Баку «конструктивной реакции» новость дополнена
17:02 3868
Надежда пришла к Путину
Надежда пришла к Путину
16:36 3510
Шестой час продолжаются закрытые переговоры России и США в Стамбуле
Шестой час продолжаются закрытые переговоры России и США в Стамбуле обновлено 16:26
16:26 7211
Лукашенко удивился сделке между США и Украиной
Лукашенко удивился сделке между США и Украиной
16:20 2867
Настала очередь и статуса Кипра. Федерация или два суверенных государства?
Настала очередь и статуса Кипра. Федерация или два суверенных государства? круглый стол haqqin.az: Кареклас против Созена
02:40 6833
Россия сливает Иран?
Россия сливает Иран? главный вопрос; все еще актуально
01:49 8396
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться